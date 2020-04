Les Rolling Stones ajoutées à la gamme «One World: Together at Home»

Les Rolling Stones se sont joints pour faire partie de «One World: Together At Home» de Global Citizen concert en direct, qui a lieu ce samedi 18 avril.

Mick Jagger, Keith Richards, Charlie Watts et Ronnie Wood se joindront à la formation de stars, co-organisée par Lady Gaga, qui comprend des performances à domicile de géants tels que Tyalor Swift, Paul McCartney, Elton John et Billie Eilish.

Le programme spécial «Un monde: ensemble à la maison» se déroulera en deux parties: il y aura un streaming numérique mondial de plusieurs heures à partir de 14h00. HNE à 20 h 00 HNE, et une émission de 2 heures de 20 h 00 HNE à 22 h 00 HNE. L’émission spéciale peut être consultée sur une variété de plateformes, notamment Alibaba, Amazon Prime Video, Apple, Facebook, Instagram, LiveXLive, TIDAL, Twitter, Yahoo et Youtube, entre autres.

“Nous sommes honorés d’avoir été invités à faire partie de l’émission” One World: Together At Home “- depuis nos maisons isolément”, a déclaré le groupe dans un communiqué, appelant l’émission, “Un événement fantastique avec Global Citizen dans la lutte” contre COVID-19. “

L’émission, qui sera animée par Jimmy Fallon, Jimmy Kimmel, Stephen Colbert et les acteurs de Sesame Street, comprendra également des artistes tels que Stevie Wonder, Kacey Musgraves, Pharrell Williams, Jessi J, Pearl Jam’s Eddie Vedder, Green Day’s Billie Joe Armstrong, Chris Martin de Coldplay, Idris et Sabrina Elba, J Balvin, John Legend, Keith Urban, Lizzo, Maluma et plus encore. Les superstars de la K-pop SuperM, quant à elles, ont également été ajoutées au programme, et devraient apparaître pendant la sixième heure du concert du marathon.

Tous les fonds donnés par les téléspectateurs au cours de «One World: Together At Home» soutiendront l’Organisation mondiale de la santé et les travailleurs de la santé en première ligne de la crise COVID-19.

Lady Gaga est également apparue lors de la téléconférence de presse de l’Organisation mondiale de la Santé aujourd’hui pour partager son enthousiasme à propos de l’événement prévu ce samedi.

“Tout en regardant les travailleurs médicaux continuer à combattre la ligne de front de cette pandémie, les dirigeants, les autres organisations à but non lucratif, les artistes de nombreux médias et les peuples de toutes les nations ont uni leurs forces pour écrire une lettre d’amour au monde”, a-t-elle déclaré lors de l’appel. . «Nous l’appelons One World: Together at Home.»

Visitez le site Web officiel de l’événement pour voir les détails sur la façon de regarder la diffusion sur toutes les stations locales du monde.