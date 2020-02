Les Rolling Stones annoncent les dates de la tournée du stade nord-américain en 2020

Les Rolling Stones ont annoncé l’étape 2020 de leur tournée «No Filter» en cours. Le groupe emblématique s’est enfermé dans une série de spectacles de stade d’été avec une course de 15 villes qui débutera le 8 mai à San Diego et traversera le continent avant de se terminer le 9 juillet à Atlanta.

Les billets seront mis en vente à 10 heures le 14 février (heure locale dans chaque marché). Une prévente pour les détenteurs de la carte American Express aura lieu le 10 février de 10h00 à 22h00. le 13 février.

L’émission de 17 concerts du groupe l’été dernier a rapporté plus de 178 millions de dollars pour surpasser le palmarès du box-office nord-américain de l’année. Si les Stones respectent le script des dernières années en 2020, attendez-vous à ce qu’ils mélangent des succès massifs comme ‘Brown Sugar’, ‘Start Me Up’ et ‘Sympathy For The Devil’ avec des coupes plus profondes comme ‘Dead Flowers’ et ‘Monkey Man. ‘L’année dernière, ils ont même creusé’ Harlem Shuffle ‘pour la première fois depuis 1990 et’ Mercy, Mercy ‘pour la première fois depuis 1969.

L’annonce d’aujourd’hui fait suite à trois jours de taquineries promotionnelles dans plusieurs des prochains marchés de tournée des Stones – y compris une campagne d’affichage ludique à travers le métro de Detroit et Nashville.

“C’est toujours un plaisir de revenir en Amérique du Nord”, a déclaré Mick Jagger dans un communiqué, “et de jouer pour certaines des plus grandes et des meilleures foules du monde!”

«Nous avons eu le meilleur temps sur la route l’été dernier», a déclaré Keith Richards dans un communiqué, «et nous sommes prêts à recommencer!»

La tournée nord-américaine des Rolling Stones «No Filter» en 2020 comprend les dates suivantes:

8 mai: San Diego, SDCCU Stadium

12 mai: Vancouver, BC, BC Place

16 mai: Minneapolis, U.S.Bank Stadium

20 mai: Nashville, Nissan Stadium

24 mai: Austin, Circuit des Amériques

29 mai: Dallas, Cotton Bowl Stadium

6 juin: Buffalo, New Era Field

10 juin: Detroit, Ford Field

14 juin: Louisville, Cardinal Stadium

19 juin: Cleveland, FirstEnergy Stadium

23 juin: Pittsburgh, Heinz Field

27 juin: St. Louis, The Dome at America’s Center

1er juillet: Charlotte, stade Bank of America

5 juillet: Tampa, Raymond James Stadium

9 juillet: Atlanta, stade Mercedes-Benz.

