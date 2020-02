Les Rolling Stones annoncent une tournée nord-américaine

Les Rolling Stones reprennent la route. Leur tournée No Filter commence le 8 mai à San Diego et englobe une série de stades nord-américains avant de se terminer le 9 juillet à Atlanta. Regardez une bande-annonce ci-dessous et voyez la liste complète des dates sur leur site Web.

It’s a new year, a new decade & we’re thrilled to announce a brand new Rolling Stones NO FILTER 2020 USA/CA tour! 🎸🎉 🎸

There is a fan presale starting on Weds Feb 12 sign up here to get access: https://t.co/aFu75Y310m

Tickets go on general sale Fri Feb 14 ❤️ #StonesNoFilter pic.twitter.com/nP2jtoaaVZ

— The Rolling Stones (@RollingStones) February 6, 2020