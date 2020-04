Les Rolling Stones dévoilent un tout nouveau morceau, «Living In A Ghost Town»

Les Rolling Stones ont dévoilé le tout nouveau morceau «Living In A Ghost Town». Il s’agit du premier matériel nouvellement composé du groupe depuis les titres «Doom & Gloom» et «One More Shot» de leur compilation GRRR du 50e anniversaire! en 2012.

La piste lilting a un fort chœur singalong et des détails d’harmonica importants par Mick Jagger. Il a été lancé dans les sessions des Stones pour leur prochain album, et a récemment été achevé de manière isolée. Rédigé par Mick Jagger et Keith Richards, il est sorti aujourd’hui (23) à 17h GMT via streaming et téléchargement uniquement.

Jagger explique: «Donc, les Stones étaient en studio pour enregistrer de nouveaux morceaux avant le verrouillage et il y avait une chanson qui, selon nous, résonnerait à travers les temps dans lesquels nous vivons actuellement. Nous y avons travaillé isolément. Et le voici – il s’appelle «Vivre dans une ville fantôme» – j’espère qu’il vous plaira. »

“Celui-ci devait aller travailler maintenant”

Richards poursuit: «Alors, coupons court à une longue histoire. Nous avons coupé ce morceau il y a plus d’un an à LA pour une partie d’un nouvel album, une chose en cours, puis la merde a frappé le fan Mick et j’ai décidé que celui-ci avait vraiment besoin d’aller travailler maintenant et donc ici vous l’avez, ” Vivre dans une ville fantôme. “Restez en sécurité!”

Le groupe a également partagé une bande-annonce de la vidéo, qui est intégralement diffusée à 19 heures GMT:

«J’ai aimé travailler sur cette piste», ajoute Watts. “Je pense que cela capte une humeur et j’espère que les gens qui l’écouteront seront d’accord.” Wood note: «Merci beaucoup pour tous vos messages ces dernières semaines, cela signifie tellement pour nous que vous appréciez la musique. Nous avons donc une toute nouvelle piste pour vous, nous espérons que vous l’apprécierez. Il a une mélodie obsédante, il s’appelle «Vivre dans une ville fantôme». »

«Vivre dans une ville fantôme» peut être téléchargé ou diffusé ici.

Écoutez le meilleur des Rolling Stones sur Apple Music et Spotify.