Les Rolling Stones disent au revoir avec leur tournée d’adieu

Les pierres qui roulent’ Doigts collants l’album était long à venir. Il a commencé sa vie en Hauts-fonds musculaires son en Alabama début décembre 1969 et après des sessions d’enregistrement de marathon à Londres et chez Mick dans le pays en 1970 et mixage début 1971, il était enfin prêt pour la sortie.

Les Stones ont toujours été différents et plutôt que de prendre la route pour soutenir la sortie de l’album, après sa sortie, ils ont décidé de faire une tournée au Royaume-Uni en mars 1971, un mois avant la sortie de Sticky Fingers. Ce n’était pas nécessairement comme ils l’auraient souhaité, car pour des «raisons fiscales», ils avaient décidé de déménager en France et devaient quitter le Royaume-Uni avant le début de la nouvelle année fiscale dans la première semaine d’avril.

C’est pourquoi le 4 mars 1971, le groupe était à l’hôtel de ville de Newcastle pour la soirée d’ouverture. C’était la première tournée des Stones au Royaume-Uni depuis l’automne 1966 et à part le célèbre concert de Hyde Park en juillet 1969, ils n’avaient joué que lors d’un NME Poll Winners ‘Concert en 1968 – et puis juste quelques chansons – et ainsi il y avait beaucoup d’enthousiasme parmi les fans désireux de voir le groupe.

La tournée au Royaume-Uni était une ville de neuf, seize spectacles, une affaire et pour acheter des billets pour le spectacle de Newcastle, les fans ont attendu pendant la nuit, certains jusqu’à 16 heures – pas du tout amusant de rester dehors aussi longtemps en mars dans le nord de l’Angleterre. Le groupe s’est rendu à Newcastle en train, du moins la plupart d’entre eux l’ont fait; Keith a raté les deux trains qui ont emmené les autres Stones au nord de Londres au cours de leur voyage de trois heures et demie et il a donc été conduit à Newcastle avec son ami Gram Parsons du Flying Burrito Brothers, arrivant quelques minutes seulement avant le début du spectacle.

Parmi les chansons qu’ils ont jouées lors de leur premier spectacle, il y avait ‘Dead Flowers’, ‘Bitch’, ‘Can’t You Hear Me Knockin’, ‘Wild Horses’ et ‘Brown Sugar’, toutes issues de Doigts collants. Cependant, pour le reste de la tournée, ils ont abandonné ‘Can’t You Hear Me Knockin’ et ‘Wild Horses’. Le groupe était en forme exceptionnelle pour ces spectacles – Bobby Keys et Jim Price étaient devenus la section de cor résidente du groupe, et Nicky Hopkins jouait du piano avec eux sur scène pour la première fois de toute une tournée, avec Stu faisant son piano boogie sur des numéros qui n’avait pas d’accords mineurs.

Tout au long de la tournée, ils ont joué deux spectacles chaque soir, sauf à Brighton et Leeds, et les prix des billets étaient de 1 £, 85p, 75p, 65p, avec des billets de 50p disponibles à certains endroits. Le groupe de rock britannique Blues, The Groundhogs, était le principal groupe de soutien de la tournée, mais Noir, un groupe peu connu, était sur le spectacle de Roundhouse.

Comme d’habitude, les médias ont eu une journée de terrain pour exprimer leurs opinions sur le groupe et nous avons quelques favoris du genre d’organes augustes que vous ne vous attendiez pas à revoir les Stones en 1971. Selon le Financial Times, ” Jagger pourrait être le dernier des grands artistes de la pop blanche. Ces yeux larmoyants fixaient le public comme un poisson dans un aquarium. Ce qui nous manquera, surtout si les Stones ne reviennent pas ici, c’est leur mise en scène. Les Stones sont un morceau de la plus haute histoire sociale. »

Pendant ce temps, The Spectator a déclaré: «Le groupe joue avec autant de tripes et d’excitation que jamais, et tous, à l’exception de Mick Taylor, en poussent maintenant 30 (bien que Jagger à 50 ans soit une image curieusement inconcevable)»

Le Record Mirror, un endroit plus probable pour un compte rendu de la tournée a suggéré, “Les Rolling Stones ont prouvé une fois de plus qu’ils sont toujours le meilleur petit groupe de rock and roll du pays.”

Ils le sont toujours…

