Les Rolling Stones marquent leur premier numéro 1

Quelques jours après le début de leur première tournée en tant que têtes d’affiche, les Rolling Stones ont sorti leur premier EP éponyme, le 10 janvier 1964. Pour la semaine des cartes datée du 18 janvier, il est entré dans les listes EP dédiées, remontant pour la première fois sur ce tableau sur 8 février. De l’année qu’il a passé sur le palmarès EP, le disque est resté à la première place pendant 14 semaines, et a l’honneur d’être le groupe premier record n ​​° 1. Le jour où il est entré dans les charts, les Rolling Stones jouaient Hastings Pier.

Les notes de bas de page du PE étaient un aperçu intéressant de la façon dont Decca considérait leurs jeunes protégés. «Leur approche de leur musique est beaucoup plus proche du rythme et du blues effronté et dur de style de Chicago que la majorité des groupes qui roulent actuellement dans le beat beat, et il est probable que ce refus de compromettre leur musique pour correspondre au« son actuel » qui leur a valu leurs légions de fans. Leurs performances ont une honnêteté et un pouvoir qui rendent insipides celles de leurs contemporains. Une grande partie de leur matériel ébranlera la mémoire de ceux qui étudiaient le domaine de la musique pop il y a environ cinq ans, car bon nombre des meilleurs numéros connaissent maintenant une résurgence de popularité. Quelle que soit la façon dont les tendances musicales actuelles se développent, les Stones sont susceptibles de rester là-bas en se balançant au sommet avec leur contribution unique et rafraîchissante à la musique populaire.

Les quatre titres de l’EP sont Chuck Berry’s “ Bye, Bye Johnny ”, le premier hit de Motown, écrit par Berry Gordy et Janie Bradford, “ Money ”, “ You Better Move On ” d’Arthur Alexander et “ Poison Ivy ” de Leiber et Stoller – chansons qu’ils avaient jouées lors de concerts pendant une grande partie de 1963, en particulier le premier morceau de la face 2, comme Mick le disait à l’époque: «Nous utilisons« You Better Move On »dans notre numéro depuis des lustres et ça a toujours bien marché; c’est pourquoi nous avons décidé de l’enregistrer ». “Bye Bye Johnny” et “You Better Move On” avaient été enregistrés le 8 août 1963 aux studios Decca, West Hampstead, tandis que les deux autres datent du 14 novembre et une session aux studios De Lane Lea à Kingsway à Londres.

Le journaliste Roy Carr a déclaré: “Sans aucun doute, c’est” You Better Move On “qui a été le seul à avoir propulsé cet EP dans le palmarès des singles les plus vendus. S’il avait été publié en single, il aurait peut-être atteint le sommet car il aurait pu être leur premier n ° 1. “You Better Move On” mettait en scène Brian Jones et Bill Wyman à la voix d’accompagnement.

Dix jours après la sortie des Rolling Stones, l’EP, un groupe de Southend, The Paramounts, a sorti une version de «Poison Ivy» qui a traîné dans les parties inférieures du graphique pendant 7 semaines, atteignant le n ° 35 sur le graphique des singles britanniques. Les Paramount inclus, Robin Trower à la guitare, Chris Copping à la basse, B.J. Wilson à la batterie et Gary Brooker au piano et au chant et se transformeront plus tard en Procol Harum. «Money» a atteint le 14e rang du classement britannique de Bern Elliott et des Fenmen en décembre 1963.

