Les Rolling Stones reportent les dates de leur tournée aux États-Unis en raison de préoccupations liées au coronavirus

Les Rolling Stones devaient retourner en Amérique du Nord au début du mois de mai pour une autre série de dates lors de leur tournée “No Filter”, mais ils ont maintenant décidé de reporter les dates en raison de l’épidémie de coronavirus.

“Nous sommes extrêmement déçus de devoir reporter la tournée”, le groupe a déclaré collectivement dans une déclaration. «Nous sommes désolés pour tous les fans qui l’attendaient avec impatience autant que nous, mais la santé et la sécurité de chacun doivent être prioritaires. Nous réussirons tous ensemble et nous vous verrons très bientôt. »

Les organisateurs du concert, AEG Presents and Concerts West, ont conseillé aux détenteurs de billets d’être patients et d’attendre les dates de remplacement.

Quand le groupe a annoncé les dates en février, Mick Jagger a déclaré dans un communiqué qu’il attendait avec impatience le trek. Keith Richards a fait écho à son sentiment en disant que le groupe avait eu le meilleur temps sur la route l’année dernière.

La tournée des Rolling Stones de cette année est maintenant l’une des nombreuses randonnées affectées par la pandémie de coronavirus. La semaine dernière, les promoteurs de concerts rivaux Live Nation et AEG se sont unis pour interrompre toutes leurs tournées jusqu’à la fin du mois de mars alors qu’ils ont trouvé la meilleure façon de lutter contre l’épidémie.

Pendant ce temps, de nombreux gouvernements locaux ont limité les rassemblements de masse. Plus récemment, l’administration Trump a recommandé que les gens se rassemblent en groupes ne dépassant pas 10 personnes, et plusieurs comtés de San Francisco ont été mis en lock-out.

Certains artistes, comme Yungblud, Neil Young et Death Cab pour Ben Gibbard de Cutie ont pris part à des spectacles en direct. Pendant ce temps, la liste des concerts de Rolling Stone qui ont été reportés ou annulés – incluant déjà SXSW, Coachella, Knotfest Japan et Dreamville – continue de s’allonger. Les artistes qui ont annulé ou reporté des tournées au cours des dix derniers jours incluent Elton John, Pearl Jam, Madonna, Billie Eilish et Jonas Brothers.

