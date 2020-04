Les rues et Tame Impala partagent une vidéo pour une nouvelle chanson: regarder

Les rues sont de retour. Le projet de rap britannique, dirigé par Mike Skinner, est de retour avec une nouvelle collaboration avec Tame Impala intitulée «Appelez mon téléphone en pensant que je ne fais rien de mieux». C’est la première chanson à sortir de la prochaine mixtape de Skinner, None of Us Are Out of This Life Alive, sortie le 10 juillet via Island. La bande marque le premier long métrage de Streets depuis Computers and Blues de 2011. Découvrez la vidéo de la nouvelle piste ci-dessous.

The Streets a repris sa tournée en 2018 après une interruption de plusieurs années. Le groupe a également partagé de nouveaux morceaux ces dernières années, notamment «Burn Bridges», «Parfois, je déteste mes amis plus que mes ennemis» et «Si vous avez besoin de parler, je suis ici».

Aucun de nous ne sort de cette vie:

01 Appelez mon téléphone en pensant que je ne fais rien de mieux [ft. Tame Impala]

02 Aucun de nous ne sort de cette vie Alvie [ft. IDLES]

03 Je vous souhaite de m’aimer autant que vous l’aimez [ft. Donae’O and Greentea Peng]

04 Tu ne peux pas me payer [ft. Ms Banks]

05 Je sais quelque chose que vous avez fait [ft. Jesse James Solomon]

06 Eskimo Ice [ft. Kasien]

07 Le téléphone est toujours entre mes mains [ft. Dapz on the Map]

08 Le poison que je prends en espérant que vous souffrirez [ft. Oscar #Worldpeace]

09 Même direction [ft. Jimothy Lacoste]

10 Tomber [ft. Hak Baker]

11 Théorie du complot Freestyle [ft. Rob Harvey]

12 Prends-moi comme je suis (avec Chris Lorenzo)

