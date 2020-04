Les rues reviennent avec une nouvelle mixtape et un single avec Tame Impala

Mike Skinner a offert aux fans un avant-goût de sa mixtape tant attendue sous la forme du single “Call My Phone Thinking I’s Doing Nothing Better ft. Tame Impala”. La chanson, qui a été diffusée aujourd’hui via Annie Mac sur BBC Radio 1, met en vedette None Of Us Are Out Out Of This Life Alive, disponible le 10 juillet sur Island Records. La mixtape de 12 pistes marque le premier album de The Streets en près d’une décennie et propose des collaborations avec IDLES, Hak Baker, Ms Banks et bien d’autres.

La vidéo opportune de “Appelez mon téléphone en pensant que je ne fais rien de mieux” s’ouvre avec Skinner sur un téléphone portable à l’ancienne, avec les mots “Social Distancing” à l’écran rudimentaire. Alors que Skinner traverse une station de ski déserte, il tente d’appeler son ami, Kevin Parker, de Tame Impala. Parker, quant à lui, semble être enfermé sous le soleil de Los Angeles, alors qu’il chante: «J’allais te rappeler, je le jure». Skinner lance ensuite des appels avec tous les autres collaborateurs sur sa mixtape – y compris Donae’O, Mme Banks, Kasien et Dapz sur la carte.

La vidéo est une annonce inspirée pour None Of Us Are Out Of This Life Alive, qui marque la septième sortie complète de The Streets, après Computers And Blues de 2011. Selon l’annonce officielle, Skinner a initialement commencé à enregistrer un nouveau record TONGA – son projet de super groupe avec le collectif de rap Murkage. Au lieu de cela, il a commencé à enregistrer avec une collection éclectique d’artistes, notamment le groupe punk IDLES nominé au Mercury Prize, l’adolescent wünderkind Jimothy Lacoste et la légende de Birmingham, Dapz On The Map.

Dans une déclaration officielle, Skinner, basé à Birmingham, a partagé que l’un des plus grands thèmes de sa mixtape tourne autour de la communication (ou de son absence) dans ce monde moderne trop connecté. “Une chose que j’ai fini par faire, c’est de parler de mon téléphone”, a-t-il déclaré. «C’était très facile sur mon premier album de dire, eh bien: où suis-je? Je suis dans un pub. Je suis à la maison. Je suis dans un magasin de paris. Je reçois un kebab. Cela semblait assez simple et personne n’avait vraiment écrit à ce sujet. Alors que lors de la réalisation de ce disque, tout se passe maintenant essentiellement sur votre téléphone. »

Skinner a fait irruption sur la scène avec le premier film de The Streets, acclamé par la critique en 2002, Original Pirate Material. L’album le plus vendu a reçu une nomination au Mercury Prize, ainsi que plusieurs hochements de tête aux Britanniques. Il est largement considéré comme l’un des albums britanniques les plus influents de la décennie.

Aucun de nous ne sort de cette vie est sorti le 10 juillet sur Island Records. Faites défiler vers le bas pour voir la liste des pistes et pré-commandez-la ici.

1. Attendre qu’il s’arrête (ft. Tame Impala)

2. Aucun de nous ne sort de cette vie (ft. IDLES)

3. Je vous souhaite de vous aimer autant que vous l’aimez (ft. Donae’O et Greentea Peng)

4. Vous ne pouvez pas me payer (ft. Mme Banks)

Je sais quelque chose que vous avez fait (ft. Jesse James Solomon)

6. Eskimo Ice (ft. Kasien)

7. Le téléphone est toujours dans ma main (ft. Dapz sur la carte)

8. Le poison que je prends en espérant que vous souffrirez (ft. Oscar #Worldpeace)

9. Même direction (ft. Jimothy Lacoste)

10. Tomber (ft. Hak Baker)

11. Conspiracy Theory Freestyle (avec Rob Harvey)

12. Prends-moi tel que je suis (avec Chris Lorenzo)