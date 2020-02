Les scientifiques nomment une espèce sous-marine rare comme Metallica

Au fil des ans, Metallica a inspiré beaucoup de gens à travers le mondeOu, que grâce à des riffs poinçonnés, ils ont gagné le cœur d’une bonne phase de fan. Nous entendons presque toujours que ceux qui citent presque toujours le groupe de thrash metal comme source d’inspiration sont des petits groupes ou des artistes légendaires, Cependant, ce que très peu savent, c’est que James, Lars, Kirk et Robert ont influencé d’autres niveaux pour être exact dans le règne animal.

Dans un post que le groupe a fait sur son compte Twitter, en plus de se rendre compte qu’ils ne connaissent pas le nombre de continents, jiar jiar, ils ont annoncé que officiellement un groupe de scientifiques en Europe avait nommé une nouvelle espèce comme Macrostylis metallicola, En l’honneur d’eux. Et oui, nous savons que cela peut sembler être une blague, mais c’est tout à fait vrai.

Nous avons joué sur les sept continents, fait partie du Temple de la renommée du Rock & Roll et maintenant… nous sommes un crustacé! Le chercheur de Senckenberg, le Dr Torben Riehl et le Dr Bart De Smet de l’Université de Gand en Belgique ont découvert une nouvelle espèce de crustacés dans les profondeurs du nord de l’océan Pacifique et ont décidé de la nommer d’après un groupe de rock… Bienvenue dans notre monde Macrostylis metallicola! Tout d’abord, le nom stellaire du Dr Riehl. Deuxièmement, quel honneur! Non seulement le Dr Riehn a nommé sa découverte après un groupe car il est fan depuis l’enfance, The Thing That Should Not Be a quelques points communs avec nous. La créature semblable à un ver habite dans l’obscurité complète, n’a pas d’yeux et est incolore. Parlez de Blackened! Il vit également parmi les nodules métalliques contenant du cobalt, du cuivre, du manganèse, du nickel et des éléments des terres rares. Donc, ça vit essentiellement dans un stade de rock? Voilà un crustacé en métal! Vous ne savez jamais ce que vous trouverez sous la mer. Art par @anyfranksz

Il s’avère que le chercheur de Senckenberg, les médecins Torben Riehl et Bart De Smet de l’Université de Gand en Belgique ils ont découvert une nouvelle espèce de crustacés dans les profondeurs du nord de l’océan Pacifique, pour être exact entre Hawaï et le Mexique. C’est une minuscule créature semblable à un ver qui n’a ni yeux ni couleur, vit dans l’obscurité et atteint jusqu’à 6,5 millimètres de long. Cet animal unique vit à des profondeurs où la pression équivaut à 400 fois celle de l’atmosphère, c’est-à-dire qu’il est très difficile de la trouver.

Et peut-être à ce stade de la note qu’ils demandent, Qu’est-ce que Metallica a à voir avec cette chose rare? Eh bien, les chercheurs ont décidé de nommer le groupe de thrash metal tellement rendre hommage à son travail en ce qui concerne les nodules polymétalliques qui contiennent du cobalt, du cuivre, du manganèse, du nickel et des terres rares, qui constituent l’habitat de l’espèce.

Dans une déclaration dans laquelle ils ont parlé de leur découverte, Le Dr Torben Riehl a déclaré: «La musique puissante de Metallica m’a accompagné presque toute ma vie. Des chansons comme «Master of Puppets» et «One» sont des chefs-d’œuvre exceptionnels de l’histoire du rock et je suis ravi de pouvoir redonner quelque chose au groupe en nommant une nouvelle espèce en leur honneur. » Il ne fait aucun doute que l’influence de Metallica est partout, même en mer.