Les scorpions annoncent la résidence de Las Vegas à Sinright en juillet 2020

Alors qu’ils se préparent pour leur 55e anniversaire cette année, SCORPIONS, l’un des groupes de hard rock les plus emblématiques et les plus influents de tous les temps, a annoncé qu’il reprendrait le Strip de Las Vegas plus tard cette année avec leur spectacle de résidence en tête d’affiche exclusif. Promu par Live Nation et Caesars Entertainment, SCORPIONS “Sin City Nights” débutera le samedi 4 juillet au Zappos Theatre du Planet Hollywood Resort & Casino. SCORPIONS seront rejoints par des invités spéciaux QUEENSRŸCHE.

“Nous sommes très heureux de revenir à Vegas en juillet 2020 pour une résidence de neuf spectacles au Zappos Theatre du Planet Hollywood Resort & Casino”, a déclaré le chanteur. Klaus Meine. “Nous attendons avec impatience de partager «Sin City Nights» avec vous tous sur le célèbre Strip… Préparons-nous pour le Sting !!!! “

Les billets seront mis en vente au public le vendredi 24 janvier à 10 h HNP. Scorpions Rock Zone Les membres du fan club auront un premier accès exclusif aux billets à partir du vendredi 17 janvier à 10 h 00 HNP.

Citi est la carte de crédit officielle de prévente de SCORPIONS “Sin City Nights”. En tant que tel, Citi les titulaires de carte auront accès à l’achat de billets en prévente à partir du lundi 20 janvier à 10 h HNP jusqu’au jeudi 23 janvier à 22 h 00. PST à travers Citi Entertainment.

De plus, les membres Caesars Rewards, Caesars Entertainmentle programme de fidélité de Live Nation et Ticketmaster les clients auront accès à une prévente du mercredi 22 janvier à 10 h 00 HNP au jeudi 23 janvier à 22 h 00. TVP.

Les neuf représentations en vente sont:

Juillet 2020: 4, 8, 11, 14, 16, 18, 21, 23, 25

Les prix des billets généraux commencent à 40 $, plus les taxes et frais applicables, et peuvent être achetés en ligne sur Ticketmaster.com/scorpionsvegas ou en personne à la billetterie de Planet Hollywood. Tous les spectacles commencent à 20 h.

Avec plus de 110 millions de disques vendus dans le monde, SCORPIONS jouera les favoris des fans de leur incroyable catalogue, y compris “Vent de changement”, “T’aimer encore”, “Rock You comme un ouragan”, “Envoie moi un ange” et beaucoup plus.

Fondée à Hanovre, en Allemagne de l’Ouest en 1965, SCORPIONS faisaient partie de la première vague de métal dans les années 1970 avec leur premier album, “Corneille solitaire”, sorti en 1972. Le groupe a atteint le statut d’arène avec des sorties séminales “Lovedrive”, “Virgin Killer” et “Magnétisme animal”. Dans les années 80, SCORPIONS amassé une chaîne de Panneau d’affichage hauts de forme de graphique “Coup de foudre” et “Coupure électrique”, y compris plusieurs Top 10 en simple “Rock You comme un ouragan” et “Personne comme toi”, ainsi qu’une série de singles à succès tels que “Envoie moi un ange”, “T’aimer encore” et “Vent de changement”.

Le groupe a également été classé n ° 46 sur VH1“Greatest Artists Of Hard Rock” et leur hit “Rock You comme un ouragan” a également atterri comme n ° 18 sur VH1Liste des “100 plus grandes chansons de hard rock”. Célébré à travers le monde, le groupe rock emblématique a vendu plus de 100 millions d’albums dans le monde et a reçu plusieurs distinctions, dont Prix ​​de la musique du monde gagnants, un timbre-poste au Brésil, une étoile sur Hollywood RockWalk, et Écho honneurs. Plus récemment, ils ont reçu le prix de l’État de Basse-Saxe.



