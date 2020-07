Les scorpions ont fait de grands progrès avec un nouvel album studio en quarantaine

SCORPIONS chanteur Klaus Meine a parlé à Pat’s Soundbytes Unplugged du prochain album studio du groupe. Provisoirement prévu en 2021, le disque marquera la première sortie des légendes du hard rock allemand depuis 2017 « Born To Touch Your Feelings – Best Of Rock Ballades », qui était une anthologie de SCORPIONS‘matériel nouveau et classique.

« C’est tellement décevant, » Meine m’a dit. «En ce moment, nous étions censés être à Las Vegas pour jouer une résidence au Planet Hollywood. Et nous étions tellement excités par ce plan. Et comme, en 2020, nous nous concentrons sur la création d’un nouvel album, le plan était d’aller à Los Angeles en mai et juin pour travailler avec notre producteur Greg Fidelman, qui travaillait avec tous ces grands groupes comme METALLICA et NŒUD COULANT. Nous voulions donc être à Los Angeles en mai et juin, puis aller à Vegas, jouer les spectacles. Et pour les jours fériés, nous avons déjà réservé un studio à Vegas pour que les guitaristes puissent entrer et poser des pistes, puis peut-être retourner à L.A.en août. Alors maintenant, nous sommes ici, nous sommes bloqués dans le verrouillage et nous sommes bloqués en Allemagne, et ce n’est pas si facile. C’est assez fou. Mais la bonne chose est, à travers cela Zoom chose, il y a une façon de travailler.

« Pendant tout le mois de mai jusqu’au début de juin, nous travaillions dans un studio à Hanovre – juste nous trois: Rudolf [[Schenker, guitare], Matthias [[Jabs, guitare]et moi-même – avec Greg venir via Zoom tous les soirs « , at-il poursuivi. » Pour nous, à l’heure du dîner, et pour lui, c’était, comme, autour du petit déjeuner. Et nous avons travaillé ensemble, en parcourant les chansons, en parlant des arrangements et de tout: «J’aime cette chanson», «Peut-être que nous la conserverons plus tard. Et nous avons fait de grands progrès avec le record, croyez-le ou non. C’est donc assez fou, mais ça marche très bien jusqu’à présent.

« Je dois dire que, surtout dans cette pandémie de COVID-19, c’est une bénédiction, en tant qu’artistes et musiciens, nous pouvons plonger profondément dans notre monde créatif et créer de nouvelles choses, de nouvelles chansons – pour écrire des paroles, pour composer des chansons. » C’est si bon que nous puissions travailler et ne pas nous asseoir à la maison en regardant par la fenêtre. C’est donc merveilleux que nous puissions être très actifs et très créatifs, avec un peu de chance de faire quelque chose dont tous les fans pourront profiter l’année prochaine quand nous reviendrons sur la route à nouveau avec, espérons-le, quelques excellentes nouvelles chansons. «

Meine a également abordé son commentaire précédent selon lequel SCORPIONS«Le prochain album le verra, lui et ses camarades de groupe, revenir au bord plus lourd des premières offres du groupe.

« Le fait est que lorsque vous décidez de faire un nouvel album, c’est un peu fou », a-t-il déclaré. « Après tant d’années, en 2020, pour parler, dans un groupe, de dire » les gars, nous faisons un nouvel album « . ‘Vraiment?’ C’est un vrai défi de dire la vérité. Et vous vous demandez, est-ce que je peux vraiment, après toutes ces années, écrire une autre grande chanson rock? Rudolf venir avec des riffs de rock cool? Est-il toujours le maître du riff? Et Matthias venir avec tous ces beaux solos et trucs de guitare lead là-dedans. Et maintenant avec Mikkey Dee [drums] dans le groupe, et Pawel [[Mąciwoda], notre bassiste. C’est donc la première chose que vous vous demandez. Et une fois que vous avez pris la décision, nous faisons un nouvel album, alors vous vous demandez, alors que voulez-vous dire? Qu’est-ce que tout cela? Et aussi avec un producteur comme Greg Fidelman, qui vient vraiment de travailler avec des groupes comme NŒUD COULANT et METALLICA, c’est la route que nous empruntons – ça va être difficile. SCORPIONS toujours [made albums with] quelques ballades, mais nous essayons de nous concentrer sur l’ADN des premiers jours. Tant d’années plus tard, qui sait de quoi il sort à la fin de la journée. On ne sait jamais. Mais nous essayons d’attraper l’attitude et nous essayons de trouver l’ADN des premiers jours, trouver l’ADN des chansons [like] ‘Le zoo’, ‘Rendre réel’, «Lovedrive», ‘Coupure électrique’, «Magnétisme animal» – la lourdeur de chansons comme ‘Le zoo’ et «Magnétisme animal». Nous avons une nouvelle chanson qui reprend l’ambiance avec la lourdeur. Il nous manque peut-être une ou deux chansons vraiment plus rapides. je pense Rudolf y travaille en ce moment, ou Matthias. Et j’ai écrit des tonnes de paroles. Et nous avons travaillé dans l’autre sens cette fois. Normalement, j’attendrais Rudolf venir avec les chansons, comme une démo. Donc il chantait quelques lignes, mais ensuite j’écrivais les paroles sur la piste. Et cette fois, j’ai commencé à écrire des paroles et je leur ai donné Rudolf. J’ai dit: «C’est ce que je veux dire. C’est ce que tu vas faire. Et il a dit qu’il se sentait inspiré, dans l’autre sens, de le reprendre de cette façon et d’écrire une grande chanson avec les mots qui l’ont inspiré. «

Selon Meine, SCORPIONS‘nouvel album ne présentera « aucun écrivain extérieur du tout », contrairement à 2015 « Retour à jamais », qui a été en grande partie co-écrit par les producteurs de l’album, Mikael Nord Andersson et Martin Hansen.

« C’est à cent pour cent SCORPIONS ADN, » Klaus m’a dit. « Et nous voulions que cela reste ainsi et en faire quelque chose de pur SCORPIONS. Et avec Greg de notre côté, c’est un producteur fantastique et un gars formidable. C’est tellement inspirant de travailler avec lui. Jusqu’à présent, c’est un si beau voyage pour faire cet album. Mais maintenant, nous sommes sur un carrefour très important, car nous ne pouvons pas aller aux États-Unis, [he] ne peut pas venir ici, alors comment pouvons-nous régler cela? Mikkey est en Suède, Pawel est en Pologne, à Cracovie. Jusqu’à présent, il y avait de lourdes restrictions de voyage. C’est un peu compliqué, mais c’est un voyage fou jusqu’à présent. Dans un endroit de mon cœur, [I feel] nous allons passer au travers et nous trouverons un moyen de sortir de cela pour le faire fonctionner, et ce sera encore plus spécial à la fin de la journée. «

Fidelman a commencé sa carrière en tant que guitariste et auteur-compositeur pour SEAU RHINO avant de lancer sa carrière en tant que producteur, ingénieur et mixeur, trouver un mentor précoce dans Rick Rubin.

SCORPIONS«La dernière collection complète de nouveaux enregistrements était celle susmentionnée « Retour à jamais », comprenant en partie des chansons que le groupe avait dans le coffre des années 80. C’était la dernière apparition enregistrée de SCORPIONS‘batteur de longue date James Kottak, qui a été licencié du groupe en septembre 2016.