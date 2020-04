Les scorpions sortent une nouvelle chanson édifiante «signe d’espoir» pendant la crise des coronavirus

Hard rockers allemands SCORPIONS ont sorti une nouvelle chanson intitulée “Signe d’espoir”.

Dans une déclaration accompagnant le Youtube la sortie du morceau, le groupe a déclaré: “Nous travaillons sur beaucoup de Hard’n Heavy Rockers pour notre nouvel album ces jours-ci … mais à cause de la pandémie dramatique de Covid-19, nous voulons vous donner un petit signe d’espoir qui est venu directement du cœur dans les moments difficiles … restez en bonne santé et en sécurité … nous vous aimons … Scorpions“

SCORPIONS prochain LP, provisoirement prévu en 2021, marquera leur première sortie depuis 2017 “Born To Touch Your Feelings – Best Of Rock Ballades”, qui était une anthologie de SCORPIONS‘matériel nouveau et classique.

SCORPIONS chanteur Klaus Meine a récemment déclaré au site de fans Scorpions News que lui et ses camarades avaient “beaucoup de matériel” écrit pour le prochain album, qui consistera en “toutes les nouvelles chansons”. Il a déclaré: “En fin de compte, chaque fois que nous avons la chance d’aller à Los Angeles et de [producer] Greg Fidelman pour vraiment entrer en production – s’il vient ici [to Germany] ou nous allons à L.A., cela dépend de l’ensemble de la situation corona. Je veux dire, puisque ce verrouillage est si mauvais pour nous tous et pour le monde entier. Donc, nous sommes ici et Gregest à L.A., et nous sommes en contact avec Skype et FaceTime et tout ça, et essayez d’en tirer le meilleur parti et essayez de passer aux chansons. Mais, bien sûr, nous ne pouvons pas tous attendre le jour où nous pourrons tous être ensemble, avec tout le groupe en studio, travailler avec Greg et Hans-Martin [[Chamois], l’ingénieur … J’attends ça avec impatience – pour retourner à la vie normale et j’espère que nous pourrons tous retourner à notre travail et revenir à notre quotidien, notre vie normale. C’est ce qui est le plus important pour nous tous en ce moment. “

Il a poursuivi: “Le monde entier traverse des moments très difficiles, et c’est très effrayant et effrayant. Nous sommes dans une situation très privilégiée au moins où nous pouvons être chez nous et travailler dans nos propres studios pour faire avancer les choses. Après la tournée que nous avons faite en Australie et en Asie du Sud-Est, nous avons eu la chance de retourner en studio et de continuer à travailler sur de nouvelles chansons – écrire de nouvelles chansons, écrire de nouvelles paroles. C’est une chose merveilleuse, surtout en ces jours où nous sommes tous en lock-out et nous n’avons aucune chance d’aller nulle part, vraiment – nous ne pouvons pas voyager, nous ne pouvons pas bouger. Mais au moins, nous pouvons être créatifs. Nous pouvons plonger profondément dans notre propre travail créatif. Et j’espère que quelque chose de bon en sortira. “

SCORPIONS‘dernière collection complète de nouveaux enregistrements était de 2015 “Retour à jamais”, comprenant en partie des chansons que le groupe avait dans le coffre des années 80. C’était la dernière apparition enregistrée de SCORPIONS‘batteur de longue date James Kottak, qui a été licencié du groupe en septembre 2016. Il a depuis été remplacé par Mikkey Dee, anciennement de MOTÖRHEAD.

Avant l’épidémie de coronavirus, SCORPIONS devaient prendre le contrôle du Strip de Las Vegas en juillet avec leur spectacle exclusif en résidence au Zappos Theatre du Planet Hollywood Resort & Casino.

Le groupe a déjà joué une mini-résidence à Las Vegas en mai 2016, consistant en cinq spectacles au Joint au Hard Rock Hotel & Casino.



