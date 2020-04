Les services d’abonnement seront les premiers à disparaître alors que les Américains réduisent leurs effectifs et étudient

La firme de recherche Kagan a mené une enquête S&P sur la manière dont la pandémie COVID-19 modifie le paysage médiatique. Ce n’est pas exactement un rapport élogieux.

Plus de 1 000 participants ont partagé leurs nouvelles habitudes d’écoute et d’écoute au cours des dernières semaines. On a également demandé aux fans de sport ce qu’ils préfèrent faire maintenant qu’aucun match en direct n’est diffusé.

L’enquête S&P a révélé que la plupart des gens pensaient que le streaming vidéo et la télévision par câble étaient consommables. Lorsqu’on leur a demandé quel service ils couperaient en premier – 37% ont répondu que le streaming, tandis que 28% des répondants ont dit que la télévision par câble serait la prochaine. L’enquête a également révélé que les coupe-câbles ne retournent pas non plus au câble pendant la crise. On ne sait pas exactement comment la musique en streaming s’intègre dans ce mix, bien que jusqu’à présent, l’utilisation ait diminué pendant la crise.

Alors que les Américains ont commencé à rester chez eux en mars, le streaming de musique a chuté de 3,5%.

Au cours de la semaine du 13 au 19 mars, lorsque les commandes de séjour à domicile ont commencé, la diffusion de musique en continu a chuté de 7,6%. Les flux programmés comme les stations de radio numériques sur Pandora ont chuté de plus de 9%. Cette baisse colossale montre à quel point le streaming musical est vital pour les Américains au travail – et à quel point il est complémentaire aux routines comme la conduite, le travail et l’exercice.

Il n’y a pas que la télévision et la musique en streaming que beaucoup envisagent des services non essentiels non plus. Au cours de la même semaine de mars, les ventes de chansons numériques ont chuté de 10,7%. Les ventes d’albums numériques ont connu une forte baisse de 12,4% par rapport à la semaine précédente.

Les ventes d’albums physiques ont chuté de 27,6%, les magasins de disques ayant fermé leurs portes. Le Record Store Day se produit généralement en mai et donne un coup de pouce aux magasins indépendants, mais ce coup de pouce est maintenant reporté. Un magasin de disques compte sur la générosité de Taylor Swift pour rester à flot dans la région de Nashville, bien que la plupart n’aient pas autant de chance.

Malgré la baisse de la musique, les services de streaming vidéo voient une augmentation des abonnements. Mais alors que le bilan économique se poursuit, les Américains semblent très susceptibles de réduire les éléments non essentiels comme Netflix.

Là encore, cela dépend en grande partie de la difficulté des choses – et de la façon dont les services de streaming «essentiels» sont considérés par les personnes essayant de maintenir leur santé mentale collective.

Dans cette optique, l’enquête S&P constate que deux répondants sur dix ajouteront au moins un service de streaming vidéo d’ici juin.

Parmi ces services, Hulu est le plus attrayant pour les nouvelles inscriptions, suivi de Netflix, Disney + et Amazon Prime Video. Malgré la pandémie qui sépare les gens, la nouvelle fonctionnalité de fête de Netflix connaît des taux d’adoption lents. La fonctionnalité permet la lecture vidéo synchronisée et le chat virtuel avec des groupes en ligne. Mais seulement 3% de ses utilisateurs essaient cette fonctionnalité pendant la pandémie.