Les sessions de New York perdues de Matt Monro en mars

Le 13 mars, Capitol / UMe sortira Stranger In Paradise – The Lost New York Sessions, un double CD très attendu présentant le talent estimable de Matt Monro.

Les bandes pour The Lost New York Sessions étaient conservées dans les coffres du Capitole à Los Angeles et étaient des arrangements impromptus que Monro avait initialement prévu de publier. Cependant, le directeur musical de Monro a pris les cassettes, changé les arrangements et ajouté des cuivres et des cordes pour une version plus produite. Ces versions révisées apparaissent sur son album du Capitole de 1967, Invitation To Broadway et ses versions originales n’ont jamais été publiées. Le premier disque de la nouvelle version comprend 16 pistes publiées pour la première fois dans leur forme originale et non doublée – la façon dont Monro les avait initialement enregistrées.

Le regard éclatant des médias américains allait bientôt tomber sur Matt Monro alors que le garçon de Shoreditch suivait les traces de son idole d’enfance, Frank Sinatra, lorsqu’il a rejoint la liste des Capitol Records. Les attentes étaient élevées étant donné l’énorme talent de Monro, et il a ensuite pris sa place parmi la liste des artistes qui composent la grande tradition vocale de Capitol.

En novembre 1966, Monro avait déjà enregistré deux albums au studio Capitol Tower à Hollywood mais le label en voulait plus. Sachant que Monro avait une résidence de trois semaines au Persian Room de l’hôtel Plaza ce mois-ci, ils ont vu la possibilité d’enregistrer un autre album, cette fois dans leurs studios de New York situés au 151 West 46th Street, juste au coin de Times Square et le quartier des théâtres. Cela semblait un bon choix pour une éventuelle sortie d’album de chansons de Broadway.

Pour les sessions de New York, cependant, au lieu d’un orchestre ou d’arrangements prêts à l’emploi accompagnant Monro, ils ont choisi les chansons et ont fait tous les arrangements au fur et à mesure – des arrangements de tête, comme on les appelle. Le groupe était composé de seulement cinq musiciens – un pianiste, bassiste, batteur et deux guitaristes, qui jouaient tous deux un mélange de guitares électriques et acoustiques.

La majorité des enregistrements réalisés au cours de la semaine provenaient de comédies musicales relativement nouvelles, beaucoup fonctionnant dans les cinémas de Broadway au moment de l’enregistrement, à l’exception de «Stranger In Paradise», qui datait du début des années 1950. Voyant que Monro était là, le directeur musical Dave Cavanaugh a profité de l’occasion pour mettre en place quelques pistes écrites par Richard Ahlert pour une éventuelle sortie unique, qui n’avait aucun lien avec Broadway.

C’était, pensa Monro, c’était ça. Il avait vraiment apprécié les séances et avait hâte d’entendre l’album. Cependant, à son insu, Cavanaugh avait décidé qu’il préférait Monro avec un son plus gros après tout, alors il a ramené les bandes à Hollywood et a engagé Sid Feller et Billy May pour écrire des partitions de cuivres et de cordes pour 14 des chansons, laissant ‘Beautiful Beautiful World ‘(une chanson tentée une seule fois avant d’être ignorée) et le dernier morceau à être enregistré,’ What Makes it Happen ‘, sur l’étagère. Le reste est une invitation à l’histoire de Broadway. Avec Stranger In Paradise – The Lost New York Sessions, Capitol / UMe sort l’album qu’il croyait être celui enregistré par Monro.

Stranger In Paradise – The Lost New York Sessions emmène les auditeurs dans un voyage, depuis les premiers bars de la chanson titre incontournable, à l’origine popularisée par Tony Bennett, jusqu’à “ Look For Small Pleasures ”, “ Je ne la manquerai que quand je penserai à Elle, “ The sublest, Latin-moucheté ” The Sweetest Sounds, “ Put On A Happy Face ” (originaire de la comédie musicale Bye Bye Birdie) et la mélodie envoûtante de “ Sunrise, Sunset ” de Jerry Brock avec des paroles de Sheldon Harnick.

Pour compléter ces enregistrements spéciaux, Disc 2 est un best-of nouvellement organisé présentant les cadeaux inégalés du chanteur britannique au monde de la musique. En plus de “ From Russia With Love ” et “ Born Free ”, les 27 enregistrements sélectionnés sont considérés comme ses meilleurs et incluent les favoris intemporels “ Wednesday’s Child ”, “ Le dernier single de Monro et le Top 30 de 1973, ” And You Smiled ”. et «The Music Played», la version en langue anglaise de son single espagnol à succès «Alguien Canto».

La compilation comprend également «This Is The Life», présenté dans une publicité de Siemen en 2011; «Nous allons changer le monde», «Des jours comme ceux-ci» et «Si je ne chante jamais une autre chanson» – tous des ajouts importants car ils manquaient dans les collections plus récentes. Sa version de “ When I Look In Your Eyes ”, de la comédie musicale Dr Doolittle, a été enterrée dans les coffres du Capitole pendant de nombreuses années après un différend de publication, tandis que le moins connu “ Two People ” vient des débuts au grand écran du garçon d’East End. , Satan’s Harvest, avec George Montgomery et Tippi Hedren.

Matt Monro a toujours été «le chanteur», l’un des nombreux chanteurs populaires admirés à parts égales par le public et par ses collègues interprètes, dont Sinatra, Bing Crosby, Karen Carpenter, Scott Walker et Paul McCartney. Monro était un artiste tout aussi à la maison rôdant sur la scène du Royal Albert Hall ou de la discothèque londonienne Talk Of The Town alors qu’il jouissait d’une chanson impromptue dans sa section locale d’East End.

Tout au long de sa carrière, il est resté fidèle à ses racines, mais il a conquis le Royaume-Uni et les États-Unis, en travaillant avec des noms illustres tels que John Barry, Quincy Jones, George Martin, Nelson Riddle, Billy May, Ted Heath, Mantovani, Michel Legrand, Robert Farnon, Henry Mancini et le London Philharmonic Orchestra. Il livrerait également trois des plus grandes chansons à thème cinématographique des années 1960 – «From Russia With Love» (le tout premier thème de Bond vocal), «Born Free» et «On Days Like These», qui apparaît de façon mémorable dans The Italian Job. et est un enregistrement de grâce et de style parfaits.

Bien que sa mort en 1985 à 54 ans d’une maladie en phase terminale ait été une perte tragique pour le monde de la musique, 35 ans après la musique de Matt Monro résonne plus fort que jamais. Il a influencé des générations de chanteurs et continue de le faire.

Stranger In Paradise – The Lost New York Sessions sort le 13 mars. Faites défiler vers le bas pour lire la liste complète des titres et achetez-la ici.

Disque 1 – Les sessions perdues de New York:

‘Le rêve impossible’

«Stranger In Paradise»

«Mettez un visage heureux»

‘Bonjour Dolly!’

«Le pommier»

“Si elle est entrée dans ma vie”

«The Sweetest Sounds»

‘Lever du soleil’

«Marcher heureux»

“Je ne la manquerai que quand je penserai à elle”

‘Répondez moi plus tard’

«Cherchez les petits plaisirs»

«The Lady Smiles»

“La caravane des amoureux – Take 3”

«Beautiful Beautiful World»

«Qu’est-ce qui fait que ça se passe – prenez 3»

«The Apple Tree – Alternate Vocal / Take 7»

«The Lady Smiles – Take 5»

“Caravane des amoureux – Take 2”

«Qu’est-ce qui fait que cela se produit – Prenez 5»

Disque 2 – Le meilleur:

«Portrait de mon amour»

‘Mon genre de fille’

«Je vais construire une montagne»

«Doucement quand je te quitte»

‘De Russie avec amour’

«Walk Away»

‘Hier’

‘Nés libres’

‘C’est la vie’

«Par temps clair, vous pouvez voir pour toujours»

«Ne me réponds pas (Ti Vedo Uscire)»

«Miel sur la vigne»

«L’enfant de mercredi»

‘Je vais vous attendre’

«Georgy Girl»

‘Yeux espagnols’

“Quand je regarde dans tes yeux”

«Pretty Polly»

«Maria»

«La musique jouée»

‘Tout à coup’

“Des jours comme ceux-là”

‘Deux personnes’

“Tout le monde parle”

“Nous allons changer le monde”

“Et vous avez souri”

«Si je ne chante jamais une autre chanson»