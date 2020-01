Les spectacles Rammstein à Mexico sont déjà complets!

S’ils sont fans de l’os rouge de Rammstein et ils voyaient à peine quoi mettre en gage ou à plat rassembler les pièces de monnaie qu’ils avaient autour pour acheter un billet Pour certains des concerts que le groupe allemand a prévu cette année à Mexico, nous avons de mauvaises nouvelles, car officiellement il n’y en a plus pour les deux dates que Til Lindemman et compagnie donneront au Foro Sol en septembre de cette année.

Tout a commencé le 23 janvier, lorsque la prévente du premier concert de Rammstein est sortie –Qui aura lieu le 27 septembre– car immédiatement les tickets prévus pour cette phase sont terminés. Le lendemain dans la vente générale et comme prévu, Ils ont fini de vendre les derniers billets, l’épuisant complètement.

Heureusement pour de nombreux fans qui n’ont pas atteint une place même sur le pont de Río Churubusco et grâce à l’énorme réponse, ce même jour, il a été annoncé qu’une autre date s’ouvrirait pour le 26 septembre au même endroit seulement avec une petite différence, il n’y aurait pas de prévente pour cette occasion, ce qui fait que tous ceux qui voulaient acheter un billet pour voir le retour de Rammstein dans la capitale chilienne ont plus de chances.

Mais maintenant c’est officiel, les deux concerts prévus dans notre pays dans le cadre de la tournée des stades du groupe en Amérique du Nord, avec lequel il fait la promotion de son dernier album Untiteled (ou Rammstein), sont complètement épuisés et apparemment, l’illusion qu’ils ouvrent une troisième et dernière date pour voir le retour des Allemands est de moins en moins probable. Si vous ne nous croyez pas, jetez un œil à votre Page officielle.

Et l’oeil … si vous attendez une troisième date des Allemands au Mexique, nous regrettons de vous dire que cela ne se produira pas, car cela a été complètement exclu par les organisateurs.

La dernière fois que nous avons vu Rammstein au CDMX diriger le festival Hell and Heaven 2016 à l’Autodrome Hermanos Rodríguez, deux ans plus tard, ils viendraient à Puerto Vallarta pour donner une série de concerts pour célébrer la nouvelle année. Tous ceux qui ont obtenu des billets pour le Til Lindemann et des spectacles d’entreprise au CDMX pour 2020 peuvent être considérés comme chanceux.