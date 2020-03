Les stars de la musique country et au-delà de la mort de Kenny Rogers

Les autres stars du monde de la musique country et au-delà ont réagi avec leurs expressions de tristesse et de respect après la mort de l’artiste très apprécié Kenny Rogers. Un représentant de la famille a déclaré qu’il “était décédé paisiblement à la maison de causes naturelles” sous les soins palliatifs de son domicile de Colbert, Géorgie, hier (20 ans) à l’âge de 81 ans.

Rogers était malade depuis quelques années et s’était retiré de la vie publique en 2018, sa famille a ajouté qu’il «a laissé une marque indélébile dans l’histoire de la musique américaine». Le documentaire Biographie: Kenny Rogers, avait déjà été annoncé par A&E pour diffusion le 13 avril.

«Vous nous manquerez», a écrit LeAnn Rimes. “Vous êtes et serez pour toujours une légende.” Charlie Daniels a ajouté: «Merci Kenny Rogers de faire partie de notre vie depuis si longtemps. Vos chansons sont tissées dans le tissu de nos souvenirs, des classiques, qui vivront dans le cœur musical d’un monde qui vous manquera tant. Repose en paix Joueur. “

L’Association de musique country a déclaré dans un communiqué: «La musique country a perdu le grand Kenny Rogers, qui a toujours marqué l’histoire de la musique country. Sa famille et ses amis sont dans nos pensées pendant cette période difficile. » L’auteur-compositeur Richard Marx a tweeté: «Je suis tellement triste de voir Kenny Rogers partir. Il a tant fait pour moi en tant que jeune auteur-compositeur et nous sommes restés amis pendant plus de 30 ans. Il va vraiment me manquer. Qu’il reste tranquille. “

La carrière du triple lauréat d’un Grammy Award a duré sept décennies, remontant à son premier contrat de disque dans les années 1950, et il est devenu l’un des chanteurs les plus titrés de l’histoire de la musique country. Il avait 21 country et deux pop n ° 1 aux États-Unis, d’innombrables albums multi-platine et est devenu l’un des ambassadeurs internationaux les plus connus du pays.

Au Royaume-Uni, où de nombreuses stars ont eu du mal à atteindre un succès durable, Rogers a eu des singles solo n ° 1 avec 1977 «Lucille» et des années 1980 «Coward Of The County». Il a également eu un succès majeur avec son groupe précédent, The First Edition, notamment sur “ Ruby, Don’t Take Your Love To Town ” de 1969 et son hymne durable de plusieurs millions de ventes avec Parton, “ Islands In The Stream ” de 1983. Il a eu plus de succès comme acteur de cinéma et de téléfilm, dans la propriété et comme restaurateur, entre autres entreprises.

Rogers est né, le quatrième de huit enfants, le 21 août 1938 à Houston, au Texas. À la fin de son adolescence, il a attiré l’attention locale avec la chanson «That Crazy Feeling» et a eu des accords avec les labels indépendants Cue et Carlton. Il est également apparu sur KenLee, qu’il possédait avec son frère Lelan.

S’essayant au jazz dans les années 60, il enregistre avec le Bobby Doyle Trio pour Columbia avant de signer avec la première édition de Reprise. Ils ont eu un hit américain n ° 5 au début de 1968 avec un excellent exemple de la pop psychédélique qui caractérisait l’époque, “Just Dropped In (To See What Condition My Condition Was In).” Un autre top 20 a suivi dans “But You Know” Je t’aime.’

Leur version de Ruby, Don’t Take Your Love To Town de Mel Tillis figurait parmi les dix premiers tubes de la pop américaine et a dépassé les frontières pour frapper le numéro 2 au Royaume-Uni à l’automne 1969. La chanson a passé cinq semaines consécutives dans finaliste et six au total. Il y a eu d’autres tubes américains au début des années 1970 avec ‘Something’s Burning’, ‘Tell It All Brother’ et d’autres.

“Je suppose que tout le monde vous dit comment ils ne veulent pas être poussés dans une seule section de la musique”, a déclaré Rogers à Beat Instrumental à propos du groupe en 1970. “Mais nous trouvons toujours notre propre identité. Il y a le côté folk de nous et le style country… mais il faut aussi un son rock beaucoup plus dur. »

Lorsque la première édition s’est séparée au milieu des années 1970, Rogers a signé un accord solo avec United Artists et a adopté un son plus moyen. Il a commencé à cultiver son public country avec le single de fin 1975 «Love Lifted Me» et a ensuite maîtrisé le son du crossover avec «Lucille», un autre de ses hymnes durables, «The Gambler», et bien d’autres.

Dans le monde de la campagne, il a eu un énorme succès avec Dottie West, y compris les n ° 1 ‘Every Time Two Fools Collide’ et ‘All I Ever Need Is You’, et son propre ‘Love Or Something Like It’ et un énorme country-pop des hymnes tels que «She Believes In Me», «You Decorated My Life», «Coward Of The County» et bien d’autres. Il est devenu l’une des premières stars du pays à vendre des arènes.

Parmi les autres pays n ° 1 qui ont également trouvé un large public pop, citons ‘Lady’ (écrit et produit par Lionel Richie), ‘I Don’t Need You’ et le duo de 1983 avec Sheena Easton, ‘We Got Tonight’. les réalisations gargantuesques de «Islands In The Stream», il y avait plusieurs autres palmarès de pays à venir, y compris «Crazy» et un autre duo avec Parton, «Real Love». En 1985, il était l’une des 45 stars qui sont apparues sur le single de charité ‘Nous sommes le monde.’

Un succès sans précédent s’est poursuivi tout au long des années 1980 et Rogers a connu une résurgence à la fin des années 90 avec le numéro 1 «Achetez-moi une rose», avec Alison Krauss et Billy Dean, et l’album de platine She Rides Wild Horses. Il a été marié cinq fois et a eu cinq enfants.Il a publié Luck or Something Like it: A Memoir en 2012.

Son dernier album, You Can’t Make Old Friends, est sorti en 2013, l’année où il a été intronisé au Country Music Hall of Fame. L’album comprenait un duo de pièce maîtresse émotionnelle avec son âme sœur de longue date Parton sur la chanson titre. Il a annoncé sa tournée d’adieu, The Gambler’s Last Deal, en 2015.

«En règle générale, toutes les chansons que j’enregistre entrent dans l’une des deux catégories», a déclaré Rogers à NPR. «L’une est des ballades qui disent ce que chaque homme aimerait dire et chaque femme aimerait entendre. L’autre est des chansons d’histoire qui ont une signification sociale. “

Écoutez le meilleur de Kenny Rogers sur Apple Music et Spotify.