Les stations de radio australiennes interdisent les chansons mentionnant le feu, les brûlures et la chaleur

En réponse aux incendies qui ont ravagé l’Australie, il est rapporté que certaines stations de radio du pays interdisent les chansons contenant des paroles faisant référence au feu, à la combustion et à la chaleur.

Selon le Sydney Morning Herald, les stations concernées par l’interdiction appartiennent à Southern Cross Austereo, qui exploite les réseaux Hit et Triple M.

Un porte-parole de la société a publié une déclaration concernant l’interdiction, déclarant: «Par respect pour la dévastation qui affecte tant de membres de notre communauté, nous avons supprimé toutes les chansons qui pourraient être considérées comme insensibles ou de mauvais goût dans le hit et le triple M réseaux nationaux. “

Bien que la société n’ait pas fourni de liste de chansons actuellement interdites de leurs réseaux, The Industry Observer a collecté une liste de pistes pouvant être interdites en fonction des formats des réseaux radio.

Ces chansons, qui ont été identifiées par des dirigeants musicaux, comprennent:

«This House Is on Fire» par AC / DC «Just Like Fire» par Pink «Fight Fire with Fire» par Metallica «Set Fire to the Rain» par Adele «Never See the Rain» par Tones & I «Beds Are Burning» de Midnight Oil «Firestarter» de The Prodigy «This Wheel’s on Fire» de Bob Dylan & The Band «Firework» de Katy Perry «Get Out of the House» de Boom Crash Opera «Horror Movie (Right There On My TV)» de Skyhooks “Burn” par Ellie Goulding “Sleep Now in the Fire” par Rage Against The Machine “Fire Meets Gasoline” par Sia “The Reaper” par Chainsmokers & Amy Shark “Death to My Hometown” par Bruce Springsteen “Burning Down the House” par Talking Heads «Smoke From a Distant Fire» par The Sanford Townsend Band «Rooms on Fire» par Stevie Nicks «Smoke on the Water» par Deep Purple «Burning Sky» par Bad Company «Ashes to Ashes» par David Bowie «Fire and Rain »par James Taylor« Fire Water Burn »Bloodhound Gang« House of Fire »par Alice Cooper

D’autres réseaux de radio, comme Nova Entertainment et l’Australian Radio Network, ont indiqué qu’ils surveilleraient les chansons qui pourraient être pénibles pour leurs auditeurs, mais ils se sont arrêtés avant d’interdire les chansons.

A propos de l’auteur