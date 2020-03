Les Strokes ajoutent des dates de tournée aux États-Unis

The Strokes a annoncé de nouvelles dates de tournée autour de la sortie de The New Abnormal, leur premier album en sept ans. Après une série de spectacles ce mois-ci (y compris des arrêts aux États-Unis avec le soutien d’Alvvays et de King Princess), ils joueront à la Nouvelle-Orléans, à Austin et à Houston en mai. Consultez leur itinéraire ci-dessous et trouvez des billets ici. (Pitchfork peut gagner une commission sur les achats effectués via les liens d’affiliation sur notre site.)

The New Abnormal sort le 10 avril. Jusqu’à présent, The Strokes a partagé les chansons «At the Door» et «Bad Decisions».

Les coups:

03-19 Seattle, WA – WaMu Theatre

03-14 Los Angeles, CA — Le Forum

03-20 Monterrey, Mexique – Tecate Pa’l Norte 2020

03-28 Buenos Aires, Argentia – Hipódromo De San Isidro

03-29 Santiago, Chili – Parc O’Higgins

03-31 Asunción, Paraguay – Jokey Club Del Paraguay

04-03 Sopo, Colombie – Briceño 18 Campo De Golf

04-05 São Paulo, Brésil – Autódromo José Carlos Pace

05-01 Miami, FL – Mana Wynwood Convention Center

05-03 Atlanta, GA – Central Park

05-07 La Nouvelle-Orléans, LA – Saenger Theatre

05-09 Austin, TX – Germania Amphitheatre

05-12 Houston, TX – Smart Financial Center

05-16 Tlajomulco De Zúñiga, Mexique – Valle VFG

06-05 Barcelone, Espagne – Parc Del Forum

06-13 Hilvarenbeek, Pays-Bas – Safaripark Beekse Bergen

06-27 Marmande, France – Plaine De La Filhole Plein Air

07-03 Werchter, Belgique – Rock Werchter 2020

07-11 Algés, Portugal – NOS Alive

08-14 Göteborg, Suède – Way Out West

08-16 Helsinki, Finlande – Flow Festival 2020

