Les Super Suédois séduisent les acheteurs d’albums britanniques en 1976

Après avoir explosé sur la scène avec le gagnant du Concours Eurovision de la chanson de 1974, «Waterloo», la prochaine étape ABBALa conquête du monde serait de devenir un groupe international de vente d’albums. En dehors de la Scandinavie, le premier pays à les avoir vraiment adoptés dans ce format a été l’Allemagne, où l’album de Waterloo est entré dans le top dix. Au Royaume-Uni, même en incluant cette célèbre chanson, le LP stagne au n ° 28. Mais mieux allait venir, à partir du 31 janvier 1976.

le ABBA L’album est sorti au printemps 1975, lorsque le groupe avait du mal à répéter la popularité de ‘Waterloo’ auprès des acheteurs de singles britanniques. “So Long” n’était pas un élément du graphique britannique et “Je fais, je fais, je fais, je fais, je fais” n’a atteint que le n ° 38 cet été-là. Mais en septembre, les enjeux ont été soulevées de façon substantielle par «SOS», l’un des premiers signaux qu’ABBA pourrait se maintenir sur un marché notoirement difficile à percer pour les artistes européens.

“SOS” a frappé le n ° 6 en Grande-Bretagne et la suite, “Mamma Mia”, est devenu le premier nouveau Royaume-Uni n ° 1 de 1976. Soudain, un album qui avait été largement ignoré par le public britannique était une proposition beaucoup plus attrayante, car il ne contenait pas seulement ces deux singles mineurs, mais aussi les deux grands succès.

C’était également un album qui a démontré la profondeur de leur polyvalence et de leur musicalité, ainsi que l’écriture de chansons de Benny Andersson et Björn Ulvaeus, parfois avec l’aide du manager Stig Anderson. Les morceaux de l’album comprenaient l’instrumental classique «Intermezzo n ° 1 (instrumental)» et un clin d’œil au reggae avec «Tropical Loveland».

Armé de tous ces ingrédients, ABBA a fait ses débuts tardifs sur les best-sellers britanniques sur le dernier graphique de janvier 1976 au n ° 42, dans la semaine où The Best of Roy Orbison est monté au n ° 1. L’album du quatuor est monté au n ° 23 avant de passer deux semaines au n ° 13 puis de tomber. Ce fut encore un succès modeste, mais très rapidement, ABBA revint avec du nouveau matériel sous la forme du single «Fernando», qui était n ° 1 en Grande-Bretagne en mai.

