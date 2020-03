Les Suprêmes réussissent les pierres

La plupart des artistes ne peuvent que rêver d’une séquence de neuf singles américains n ° 1 en deux ans et demi. The Supremes a confirmé cet exploit le 11 mars 1967, au cours d’une course qui donnerait finalement 12 hauts de graphiques en cinq ans et quatre mois. Après de nombreuses batailles de cartes précédentes avec Les Beatles, c’était le jour où le trio de Motown s’est assis les pierres qui roulent.

“L’amour est là et maintenant tu es parti”, écrit par la magistrale équipe Tamla de Brian et Eddie Holland et Lamont Dozier et produit par Brian et Lamont, est sorti début janvier. Avec la précision d’horlogerie habituelle du label, il est sorti dans la rue la semaine où son prédécesseur, la grande création HDH précédente “ You Keep Me Hangin ‘On’ ‘, a quitté le Billboard Hot 100, après l’avoir dépassé pendant deux semaines en novembre.

Les Supremes chantent les Tops et les Vandellas

La nouvelle année de 67 a été une période passionnante pour les millions de fans de Motown queens. Ces deux singles figurent sur leur nouvel album, The Supremes Sing Holland-Dozier-Holland. Parallèlement aux succès, l’album comprenait leurs versions de chansons HDH pour d’autres stars de Motown, telles que les quatre sommets («C’est la même vieille chanson»), les frères Isley («Je suppose que je t’aimerai toujours») et Martha et les Vandellas «(Love Is Like A) Heat Wave»).

Les Supremes ont donné à “Love Is Here And Now You’re Gone” le lancement parfait en le jouant au Andy Williams Show le 22 janvier. La semaine suivante, il est entré dans le classement américain au n ° 47. Ruby Tuesday est devenu le quatrième n ° 1 américain des Rolling Stones au début du mois de mars 1967, marquant un point pour les Britanniques en remplaçant le “Kind Of A Drag” des Buckingham. au sommet. “Love Is Here” a pris exactement deux semaines supplémentaires pour atteindre le top dix, renversant les Stones dans son sixième tableau. Puis la marée est retournée brièvement du côté britannique et les Beatles ont marqué leur dernier numéro 1 avec «Penny Lane».

