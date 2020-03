Les témoignages d’un festival atypique

L’industrie du divertissement est en crise causée par le virus qui est sur toutes les lèvres aujourd’hui, celui du Covid-19 ou coronavirus. Une crise qui a touché des dizaines de concerts et festivals à travers le monde.

Après avoir émergé en Chine et migré en Europe pour provoquer des fermetures de frontières comme en Italie, il est arrivé sur le continent américain pour faire son truc. Les États-Unis, puissance commerciale et touristique, sont aujourd’hui le pays le plus touché du continent.

Ces derniers jours, notre pays voisin a vu l’annulation et / ou le report de festivals tels que Coachella, SXSW, E3 et des dizaines d’autres concerts. Quelque chose qui a commencé à susciter la controverse quant à l’avenir des événements de mars au Mexique.

Plus précisément, Vive Latino, Pa’l Norte et Vaivén. De cette première, et avant les spéculations sur l’annulation par le coronavirus, le premier jour du festival s’est déroulé au bonheur ou à la surprise de tous.

Quand on parle d’une vraie opinion sur ce qui se passe au festival, Personne mieux que les participants pour parler de l’environnement, des mesures de sécurité qui ont été prises et de leur opinion en général sur ce qui se passe dans notre pays. C’est pourquoi nous avons pu parler avec certains d’entre eux pour savoir de première main ce qu’ils pensent de tout ce noyau.

Ce sont les mesures de prévention que #ViveLatino 2020 a lancées https://t.co/tYcI47DoC8

– Sopitas (@sopitas) 14 mars 2020

Comme dans tout dans la vie, la médaille a deux faces. Ceux qui pensent que rien ne se passe et ceux qui pensent qu’il est un peu risqué de rassembler autant de monde en ce moment. Cependant, s’ils avaient tous quelque chose en commun, c’était le désir absolu d’aller voir Guns N ’Roses, 31 Minutes et The Cardigans. Ici nous vous laissons les témoignages de ces mélomanes fous:

TÉMOIGNAGES

«Je sens qu’ils font simplement peur et panique aux gens. Ce n’est pas quelque chose de si grave “, nous a expliqué Raúl, un fan de 31 minutes. «Concernant les mesures de sécurité, nous avons vu qu’à l’entrée ils avaient des gants, mais les marchands ambulants n’ont aucune protection, et qu’ils sont en contact avec le produit. Mais je pense qu’il n’y a pas de problème ».

Noé de Jesús, 40 ans, nous a dit qu’il considère qu’il joue un peu avec la peur de la population. “Il y a une vraie alerte, concernant la sant锓Je pense qu’il serait bon de ne pas conglomérer un grand nombre de personnes, mais d’un autre côté, il me semble incohérent que la vie quotidienne reste la même et qu’ils doivent annuler un festival si rien d’autre ne change.”

«Par exemple, je n’ai pas paniqué avec tout ce gâchis. Alors tout est calme “, nous dit Uriel avec sa chemise Guns N ‘Roses. “En ce moment à l’entrée, ils prennent juste ta température mais je ne sais pas si c’est suffisant pour savoir si quelqu’un est infecté, donc je pense que c’est égal à rien”. Concernant l’environnement généré par le coronavirus, il nous dit: «En fait, j’ai acheté mes billets dès maintenant en 400 varos. Comme si tout le monde avait peur et ne voulait pas venir. “

Parce que les fans des nouvelles les plus véridiques à la télévision ne pouvaient pas manquer: “Nous venons pour 31 minutes”, nous a expliqué Jimena. En lui parlant des protocoles de sécurité à l’entrée: «Je pensais qu’il y aurait plus de protocoles, mais ils ne prennent que ta température. Je pensais qu’ils allaient te demander si tu as la grippe ou si tu as été malade ces derniers temps. »

«Je pense qu’il ne s’agit pas seulement de Vive Latino. Exactement la même chose se produit ici que dans le métro. Je ne vois aucune différence dans la vérité », nous a expliqué un assistant.

Parlant de l’atmosphère qui était perçue aux premières heures du Vive Latino, Luis Figueroa nous a dit qu’il le ressentait un peu inhabituel: “L’atmosphère est très étrange, car les autres années à cette époque, c’était déjà beaucoup plus de monde”. Il a poursuivi: «Avant, à cette époque, je n’étais pas venu au front et maintenant il n’y a plus que 60 personnes. C’est très étrange. Ils disent qu’il y a beaucoup de gel antibactérien mais je ne l’ai pas vu. Dans les salles de bain, il y en a comme toujours, mais à l’extérieur, il n’y en a plus comme cela était censé être.

“La vérité est que les mesures de sécurité nous ont été laissées”, Miriam, la femme de Luis, a continué. «Je n’ai pas été contrôlé à l’entrée. Ils m’ont donné du gel antibactérien, oui, mais dans d’autres entrées, ils ne le donnent pas. Nous espérons que demain ils auront les choses en ordre avec leur logistique et que tout ira mieux ».

Pour faire la différence, il y a des participants, comme Joaquín, qui se sent plus calme avec les mesures de sécurité que Vive Latino a prises à l’entrée. “Je ne sais vraiment pas comment est la situation. J’ai entendu dire qu’en ce moment ce n’était pas si grave. Par exemple, à l’entrée, ils prennent quelque chose avec un laser et je pense que c’est pour voir si vous avez le virus. Cela me rassure. Je ne suis pas calme à 100%, mais voir qu’ils font quelque chose me fait me sentir mieux ».

D’après ce que l’on peut lire, les opinions sont diverses comme elles l’ont été tout au long de la semaine sur les réseaux sociaux concernant la tenue du festival. Étant quelque chose qui nous touche pour la première fois en tant qu’humanité, la ligne morale est quelque peu floue et chacun a sa façon unique de voir les choses.

Mais pour une raison ou une autre, le festival Vive Latino 2020 restera toujours dans les mémoires comme le plus atypique et le plus controversé de tous.