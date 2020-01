Les tentations marquent leur 60e anniversaire avec des tournées nationales et internationales

Les pionniers de l’âme, les Tentations, organiseront des tournées nationales aux États-Unis et à l’étranger pour célébrer leur 60e anniversaire cette année. La liste complète des dates peut être consultée sur leur site internet. Un itinéraire chargé en 2020 se poursuit dimanche (26) à l’auditorium Peabody à Daytona Beach, en Floride, avec des concerts prévus pendant une grande partie de l’année.

Les géants de la Motown ont été confirmés par Billboard en 2017 en tant que n ° 1 des artistes R & B / hip-hop de tous les temps. En 2018, ils ont sorti le nouveau, largement salué studio, All The Time, le premier du groupe en huit ans. Sur scène, ils continuent de ravir le public avec les innombrables succès qui ont contribué à écrire l’histoire de la musique soul, comme ‘My Girl’, ‘Get Ready’, ‘Ain’t Too Proud to Beg’, ‘Beauty Is Only Skin Deep , “Je souhaite qu’il pleuve” et tant d’autres.

L’appel des Tentations des temps modernes continue de présenter le seul membre original du groupe, Otis Williams, qui continue d’être une force infatigable à l’âge de 78 ans. Il est rejoint par Ron Tyson, qui a été un chanteur principal avec le groupe depuis 37 ans; Terry Weeks, qui a 23 ans dans le groupe à son nom; et Willie Greene, Jr., chanteur de basse avec les Tempts pendant quatre ans.

Le calendrier de Temptations montre actuellement de nombreuses tournées aux États-Unis de mars à juin. Le 29 octobre, ils entameront une tournée confirmée au Royaume-Uni avec la programmation actuelle des Four Tops, qui présentent leur propre co-fondateur survivant, Abdul ‘Duke’ Fakir. Il est rejoint par Ronnie McNeir, Lawrence Payton Jr (le fils de Top d’origine de Duke) et Joseph Alex Morris.

Au-delà de l’année du 60e anniversaire des Tentations, Noël 2021 verra sa comédie musicale à succès Broadway Ain’t Too Proud de retour au Kennedy Center de Washington, DC. Il a été présenté en avant-première, entre autres, en 2018 avant son ouverture à l’Imperial Theatre de Broadway en février 2019. Il a été annoncé en mai 2019 que le spectacle entamerait une tournée nationale américaine en juillet 2020 au Providence Performing Arts Center de Providence. , Rhode Island.

Écoutez le meilleur des tentations sur Apple Music et Spotify.