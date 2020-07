Les théories derrière la chanson « The Blower’s Daughter » de Damien Rice

Aujourd’hui, nous allons vous dire ce que vous savez et dites sur cette chanson de 2002, qui a donné plus d’un skin à la Chine la première, la deuxième, la troisième, la quatrième, la cinquième fois – et plus – que nous l’avons écoutée … parce que, elle Il sait que même l’homme le plus courageux a tremblé en écoutant « The Blower’s Daughter » dans le film Closer… en plein dans cette scène de Jude Law et Natalie Portman.

Annonces :

Blow The Blower’s Daughter »fait partie du premier album de Damien Rice, intitulé OU. Il est bien connu que le musicien irlandais a dédié cet album à son meilleur ami, Mic Christopher, décédé d’une blessure à la tête en 2001.

Là comme fait curieux: C’est Damien lui-même qui a produit cet album, mais pas seulement, mais il a également joué de la basse, de la clarinette, de la guitare, des percussions et de la batterie.. Quelque chose comme une Nicolas Cage mais de la musique.

Et bien que ce soit une chanson plus que légendaire, il y a très peu d’informations à ce sujet; en supposant que Damien Rice lui-même a donné très peu d’interviews pour promouvoir cet album –Et la chanson, évidemment–, et il a toujours refusé d’en parler…

Voir sur YouTube

« ALORS QUE FAIS-JE ICI HDTPM?! », Vous vous demandez peut-être … aaah, eh bien, même s’il n’y a pas de citations de Damien, oui il y a des théories fan-made qui sont assez intéressantes…

Il y en a qui entrent même dans les mythes celtiques, et les livres de Daphne de Maurier. Mais il y en a deux qui sont – du moins pour nous – les plus intéressants et qui méritent d’être mentionnés.

La théorie des centres d’appels

Damien Rice travaillait dans un centre d’appels «vendant» des hypothèques et des prêts. À une occasion, il a appelé une maison pour parler au père de la famille mais il n’a pas répondu, mais c’est la fille qui a décroché le téléphone.

La légende raconte qu’il est tombé amoureux de sa douce voix et a commencé une sorte de relation secrète avec elle au téléphone et l’a marquée quand elle a su que son père ne serait pas à la maison … jusqu’au jour où elle a cessé de lui répondre.

Il est devenu tellement obsédé qu’il a découvert son adresse et est allé la chercher. Il l’a vue de loin mais ne s’est jamais approché d’elle pour ne pas l’appeler maladroit. Grâce à cette histoire qu’il a formée Genévrier, son premier groupe. Les rumeurs disent.

Le maître de la clarinette

Certains médias affirment que Damien Rice n’a jamais travaillé dans un centre d’appels et qu’en réalité, cette chanson parle d’un jeune Damien amoureux de la fille de son professeur de clarinette. (D’où le «souffleur», évidemment)

Mais si cette histoire était vraie, nous aurions un soldat tombé, car cet « amour » n’a jamais été réciproque. Et en vieillissant, Damien s’est rendu compte que ce n’était pas vraiment de l’amour et qu’il s’en remettrait quand il rencontrait quelqu’un d’autre … («Jusqu’à ce que je trouve quelqu’un de nouveau, comme le dit la fin).

Que ces théories soient vraies ou non, il est assez intéressant d’imaginer que quelque chose comme ça aurait pu être l’inspiration pour l’une des grandes chansons de la dernière décennie. Et aujourd’hui, il le joue toujours et ça sonne aussi solide qu’il y a près de 20 ans.

Voir sur YouTube