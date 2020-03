Les Tony Awards ont été reportés en raison d’un coronavirus

La fermeture totale de Broadway en raison d’un coronavirus signifie que les Tony Awards de cette année devront attendre.

Broadway est soudainement sombre alors que la situation de pandémie de coronavirus s’aggrave à New York. La date de réouverture devrait être repoussée jusqu’en mai ou juin; la diffusion des Tony Awards devait avoir lieu le 7 juin sur CBS.

Tony Award Productions dit qu’une nouvelle date pour la cérémonie de remise des prix sera choisie après la réouverture de Broadway. La société est une opération conjointe entre la Broadway League et l’American Theatre Wing.

Le coronavirus a frappé Broadway particulièrement durement, à un moment où il est généralement rempli d’ouvertures.

Plus de seize spectacles de Broadway devaient ouvrir entre le 12 mars et le 23 avril. Les productions avec des dates d’ouverture incluent «Mme Doubtfire »,« Six »et« Take Me Out ». Producteurs de «Qui a peur de Virginia Woolf?» et “Pendu” a fermé les portes avant même l’ouverture de ces spectacles.

Les producteurs de Broadway paient des acteurs, des musiciens et des machinistes pendant les premières semaines de la fermeture. Mais si la fermeture dure en mai ou juin comme prévu, ces travailleurs pourraient faire face à des difficultés.

On ne sait pas non plus comment l’éligibilité aux Tony Awards de cette année va changer. Les producteurs des Tony Awards ne sont pas tout à fait sûrs d’eux-mêmes. “Nous avons hâte de célébrer Broadway et notre industrie quand il est sûr de le faire”, a déclaré la société dans un communiqué.

Une autre inconnue est le niveau de soulagement à venir, ou si Broadway se ralliera pour aider la sienne de la même manière que l’industrie de la musique. Tout récemment, la Recording Academy a créé un fonds de secours pour les coronavirus avec une graine de 2 millions de dollars pour aider les musiciens. Ceux qui ont travaillé dans l’industrie au cours des trois dernières années sont éligibles s’ils peuvent prouver qu’ils ont perdu leur travail en raison de l’épidémie.

D’autres musiciens indépendants se tournent vers des sites de streaming en ligne comme Twitch. Twitch est principalement destiné aux joueurs, mais les musiciens y ont trouvé une nouvelle maison parmi un public prêt à s’incliner. Pour l’instant, l’impact du coronavirus sur l’industrie de la musique live est toujours incommensurable.