Les tresses détaillent une nouvelle offre d’ombre pour l’album, partagez une nouvelle vidéo

Braids a dévoilé le titre et la date de sortie de leur prochain album: le quatrième album du groupe montréalais s’appelle Shadow Offring et sort le 24 avril via Secret City. Le groupe a également partagé la nouvelle chanson «Young Buck» et son clip. Regardez ci-dessous.

Death Cab pour Cutie’s Chris Walla a produit Shadow Offer, qui suit Deep in the Iris de 2015. Dans un communiqué, Raphaelle Standell-Preston du groupe a déclaré à propos du nouveau single: «Nous avons écrit cette chanson pour capturer l’anticipation nerveuse du désir, la poursuite délicate de la séduction, les hauts et les bas de l’obsession et l’humour entre les deux. a ajouté: «Vouloir posséder quelqu’un, le faire vous désirer, tomber amoureux de vous, seulement pour apprendre que la luxure n’est pas aimer».

Offrande fantôme:

01 ici 4 U

02 Jeune mâle

03 Éclipse (Ashley)

04 Laisse-moi

05 Bouleversement ii

06 Peur des hommes

07 Ange des neiges

08 Océan

09 Note à soi

