Les tueurs reportent la vente de billets en raison d’une épidémie de coronavirus

Les tueurs ont reporté la vente de billets pour leurs prochains spectacles de fin d’été / automne en Amérique du Nord, en Australie et au Mexique en raison de l’épidémie de coronavirus.

Partager une déclaration sur les réseaux sociaux, The Killers a déclaré que la raison pour laquelle les billets ne sont pas encore en vente est parce que “les nouvelles changent toutes les heures autour du coronavirus” et qu’ils veulent que leurs fans “restent concentrés sur la prévention et restent en sécurité et prudents en ce moment”.

La déclaration a poursuivi: «En outre, une fois que nous serons en vente, nous fournirons une partie de nos revenus de billetterie à des organisations locales qui aident les personnes dont les emplois dans le secteur des services sont touchés par le coronavirus dans chacune de nos villes touristiques. Nous prenons cela personnellement. Nous et nos familles avons tous deux eu ces emplois et nos pensées vont aux personnes touchées.

Le groupe a terminé sa déclaration: “Si quelque chose change à nouveau, nous vous le ferons savoir; en attendant, nous sommes plus heureux que jamais de chanter ces nouvelles chansons avec vous, et nous avons hâte de vous voir bientôt. Surveillez cet espace pour les informations mises à jour sur les billets!

Au cours de la semaine dernière, de nombreux concerts et festivals ont été annulés ou reportés en raison de la pandémie continue de COVID-19. Aux États-Unis, Coachella a annoncé qu’il sera reporté à octobre, tandis que le SXSW de ce mois-ci à Austin est également désactivé et que la dernière intronisation au Rock & Roll Hall Of Fame est reportée.

Au Royaume-Uni, Radio 1 a également annoncé que son Big Weekend annuel, qui devrait se tenir à Dundee en mai, serait annulé, tandis que Record Store Day 2020 est reporté du 18 avril au 20 juin.

Les émissions affectées par Killers sont les suivantes:

18 août 2020, Denver, CO

19 août 2020, Salt Lake City, UT

21 août 2020, Vancouver, Canada

22 août 2020, George, WA

23 août 2020, Portland, OR

25 août 2020, San Francisco, Californie

26 août 2020, San Diego, Californie

28 août 2020, Las Vegas, NV

29 août 2020, Los Angeles, CA

30 août 2020, Glendale, AZ

10 sept. 2020, Houston, TX

11 sept. 2020, Fort Worth, TX

12 sept. 2020, Austin, TX

15 sept. 2020, Miami, FL

16 sept. 2020, Orlando, FL

18 sept. 2020, Atlanta, Géorgie

19 sept. 2020, Nashville, TN

20 sept. 2020, Saint-Louis, MO

22 sept. 2020, St.Paul, MN

23 sept. 2020, Chicago, IL

25 sept. 2020, Toronto, Canada

26 sept. 2020, Montréal, Canada

27 sept. 2020, Vérone, NY

29 sept. 2020, Philadelphie, PA

1 oct.2020, New York, NY

2 oct.2020, New York, NY

3 oct.2020, Washington DC

5 oct.2020, Boston, MA

6 oct.2020, University Park, Pennsylvanie

8 oct.2020, Pittsburgh, Pennsylvanie

9 oct.2020, Cleveland, OH

10 oct.2020, Détroit, MI

11 nov.2020, Brisbane, Australie

14 nov.2020, Sydney, Australie

18 nov.2020, Perth, Australie

21 nov.2020, Melbourne, Australie

29 nov.2020, Mexico, Mexique

1 déc.2020, Monterrey, Mexique

2 déc.2020, Monterrey, Mexique

4 décembre 2020, Zapopan, Mexique.

Imploding The Mirage est sorti le 29 mai et peut être précommandé ici.