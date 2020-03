Les vagues permanentes de Rush célèbrent 40 ans avec des rééditions étendues

Le 29 mai, le groupe d’étiquettes UMe / Mercury / Anthem poursuit sa vaste série d’albums du 40e anniversaire de Rush avec une nouvelle édition élargie captivant l’imagination de tous la musique qui compose la remarquable sortie du groupe en 1980, Ondes permanentes.

Permanent Waves, le septième album studio de Rush, a été initialement publié en janvier 1980, et sa musique avant-gardiste a marqué une nouvelle direction pour le groupe canadien alors qu’il entrait dans une nouvelle décennie. Les six chansons qui composent l’album résument l’étendue des formidables morceaux progressifs de Rush, en adéquation avec son talent pour créer des arrangements radio-conviviaux, tous les éléments qui étaient intégrés dans les grooves de leur album précédent, Hemispheres, largement acclamé en 1978. Les ondes permanentes ont également signifié la première de plusieurs sessions d’enregistrement de Rush au Studio de Morin-Heights, au Québec, qui a été à un moment donné surnommé le studio d’enregistrement personnel du trio Abbey Road.

La piste de lancement explosive de l’album, «The Spirit Of Radio», a grondé à la porte avec une belle appréciation pour la joie de vivre de la bonne musique sur les ondes, devenant elle-même un aliment de base FM préféré pour les décennies qui ont suivi. Vient ensuite le «Freewill», un défi pour la signature du temps, un manifeste pour embrasser l’indépendance de faire ses propres choix de vie, tandis que «Jacob’s Ladder» fait la chronique d’une interprétation cinématographique auditive des images religieuses invoquées de manière palpable.

La deuxième partie a commencé par “ Entre Nous ”, un examen profondément introspectif de la façon de combler les différences interpersonnelles, suivie de la balladerie émouvante de “ Différentes cordes ”, et a finalement conclu avec le formidable vortex cosmique sonique du favori de longue date du concert, “ Sciences naturelles. “

Le 40e anniversaire de Permanent Waves sera disponible pour les fans dans quatre configurations distinctes, dont (1) l’édition Super Deluxe, (2) l’édition Deluxe à deux CD, (3) l’édition Deluxe à trois LP et (4) l’édition numérique Deluxe.

L’édition Super Deluxe comprend deux CD et trois vinyles de vinyle noir 180 g de haute qualité. L’ensemble comprend l’édition remastérisée de l’album Abbey Road Mastering Studios 2015 pour la première fois sur CD, ainsi que du contenu bonus inédit et récemment restauré, nouvellement mixé à partir des multi-pistes analogiques en direct originales du producteur original du groupe, Terry Brown. Les morceaux en direct bonus inédits proviennent de trois arrêts du Permanent Waves World Tour 1980: (1) Manchester Apollo à Manchester, en Angleterre; (2) Hammersmith Odeon à Londres, Angleterre; et (3) Kiel Auditorium à St. Louis, Missouri.

L’édition Super Deluxe de Permanent Waves 40th Anniversary comprendra également plusieurs articles exclusifs, y compris un livre relié de 40 pages avec des photos inédites, des illustrations repensées par le concepteur de l’album original Hugh Syme, et un essai complet et exclusif de 12000 mots; une réplique du programme de la tournée officielle de Permanent Waves 1980; The Words & Pictures Volume II, une réplique du rare programme de tournée du groupe en 1980 au Royaume-Uni; une affiche murale recto-verso de 24 × 36 pouces de la séance photo du modèle de couverture d’album original et des photos de l’enregistrement du groupe au Studio; trois répliques d’un membre du groupe en 1980 dans les coulisses des coulisses; trois feuilles de paroles manuscrites de Neil Peart pour «The Spirit Of Radio», «Entre Nous» et «Natural Science»; et un bloc-notes de 20 pages 5 × 7 pouces arborant le papier à en-tête Le Studio.

La deuxième configuration de Permanent Waves 40th Anniversary sera publiée dans un digipak de deux CD Deluxe Edition qui comprend l’album remasterisé et les morceaux bonus en direct, ainsi qu’un livret de 20 pages avec des photos inédites et des illustrations repensées par Syme.

La troisième configuration de Permanent Waves sera offerte sous la forme d’une édition audiophile en vinyle noir de 180 g à trois LP Deluxe, avec l’album original sur LP1 et les 12 morceaux bonus en direct sur les LP 2 et 3, tous logés dans une pochette, avec un 20- livret de pages avec des photos inédites et les nouvelles illustrations de Syme. La veste 1 présente les pochettes d’album originales de Syme en 1980 dans une veste à une poche, tandis que la veste 2 contient le contenu bonus de la tournée permanente des vagues de 1980 sous forme de porte.

La quatrième configuration, l’édition numérique de luxe avec l’album original et les 12 performances live bonus. CD2 dans l’édition Super Deluxe et l’édition Deluxe comportera 11 des 12 pistes bonus en direct en raison de contraintes de durée d’exécution du CD. «A Passage To Bangkok (Live in Manchester)» était auparavant disponible sur le 2112 – Deluxe Edition en 2012 et ne sera donc pas présenté sur CD2 pour ces deux configurations.

Permanent Waves est sorti le 29 mai. Faites défiler vers le bas pour lire la liste complète des pistes et achetez-la ici.

ÉDITION SUPER DELUXE:

CD 1: Album original:

«L’esprit de la radio»

‘Libre arbitre’

‘L’échelle de Jacob’

«Entre Nous»

«Différentes cordes»

‘Sciences naturelles’

CD 2:

Permanent Waves World Tour 1980 / inédit

«Beneath, Between & Behind» (Live in Manchester)

«By-Tor & The Snow Dog» (Live in London)

«Xanadu» (Live in London)

“The Spirit Of Radio” (Live à Manchester)

«Natural Science» (Live in Manchester)

“The Trees” (Live à Manchester)

«Cygnus X-1» (Live in London)

«Cygnus X-1 Book II» (Live in London)

“Closer To The Heart” (Live à Manchester)

«Jacob’s Ladder» (Live in Missouri)

«Freewill» (Live in London)

ÉTUI EN VINYLE À 3 LP:

Album original:

«L’esprit de la radio»

‘Libre arbitre’

‘L’échelle de Jacob’

«Entre Nous»

«Différentes cordes»

‘Sciences naturelles’

CONTENU EN DIRECT BONUS

PERMANENT WAVES WORLD TOUR 1980 / Précédemment inédit sauf *

LP 2 – SIDE 3

«Beneath, Between & Behind» (Live in Manchester)

«By-Tor & The Snow Dog» (Live in London)

«Xanadu» (Live in London)

LP 2 – SIDE 4

“The Spirit Of Radio” (Live à Manchester)

«Natural Science» (Live in Manchester)

«A Passage To Bangkok» (Live in Manchester) *

“The Trees” (Live à Manchester)

LP 3 – SIDE 5

«Cygnus X-1» (Live in London)

«Cygnus X-1 Book II» (Live in London)

LP 3 – SIDE 6

“Closer To The Heart” (Live à Manchester)

«Jacob’s Ladder» (Live in Missouri)

«Freewill» (Live in London)