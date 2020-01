Les ventes d’AirPods et d’iPhone 11 propulsent un bénéfice trimestriel record chez Apple

Au cours du premier trimestre de l’exercice financier d’Apple, qui s’est terminé le 28 décembre 2019, les revenus ont bondi de 9% par rapport à la même période en 2018, pour atteindre un niveau record de 91,8 milliards de dollars.

De plus, le bénéfice dilué par action (BPA) d’Apple s’est élevé à 4,99 $, une hausse de 19% par rapport au premier trimestre de l’exercice 2018 et un autre chiffre record. De manière significative, le bénéfice net a dépassé 22 milliards de dollars et plus de 60% des bénéfices trimestriels de la société proviennent des marchés non américains.

Le PDG d’Apple, Tim Cook, a cité «la forte demande pour nos modèles d’iPhone 11 et iPhone 11 Pro» et «des records absolus pour les services et les vêtements» comme les principales raisons du succès de son entreprise. Il a été récemment rapporté que les AirPod d’Apple, avec des ventes estimées à plus de 12 milliards de dollars, ont de manière convaincante surpassé de nombreuses sociétés bien connues, dont Spotify et Twitter.

Il convient également de noter que le potentiel de croissance des AirPods est considérable. Environ 900 millions de personnes utilisent des iPhones (le nombre total d’appareils Apple actifs ayant franchi la barre des 1,5 milliard, selon le rapport trimestriel cité), tandis que seulement 100 millions de personnes possèdent des AirPod.

Apple a supprimé la prise casque 3,5 mm de ses téléphones en 2016, avec la sortie de l’iPhone 7. Désormais, les propriétaires d’iPhone qui souhaitent utiliser un casque doivent acheter un adaptateur ou investir dans des unités sans fil. Cela a été initialement rencontré par un chœur de grognements, bien que ces jours-ci, les utilisateurs d’iPhone aient largement adopté la connectivité sans fil.

Apple a également étendu et développé ses services numériques. La société a récemment signé un accord de partenariat avec la NBA, qui consistera initialement en Apple Music proposant des listes de lecture hebdomadaires de 40 pistes adaptées aux fans de basket-ball. De plus, Apple TV + a obtenu les droits exclusifs de Beastie Boys Story, un documentaire réalisé par Spike Jonze qui sortira en salles le 3 avril avant de passer à la plate-forme Apple le 24 avril.

Les résultats d’Apple au deuxième trimestre devraient être publiés le 5 mai 2020.