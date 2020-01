Les ventes de casques VR baissent de plus de 40% par rapport à l’année dernière – Pourquoi?

Une filiale de Nielsen a publié les chiffres de ventes VR pour 2019 – les données incluent les casques AR, VR et hybrides.

La PlayStation VR et Oculus Quest étaient les deux casques VR les plus populaires l’année dernière. Mais les ventes cette année sont en baisse de 42,5% depuis 2018 entre ces deux prétendants. Voici un aperçu des cinq meilleurs casques VR – notez la chute considérable entre la deuxième et la troisième place.

Les cinq premiers casques VR n’ont vendu que 913 000 unités entre eux au quatrième trimestre 2019. Les données du quatrième trimestre suggéraient 1,4 m uniquement pour les casques VR Sony et Facebook. Malgré la sombre baisse des ventes dans la catégorie dans son ensemble, la demande de VR est là.

Le nouvel indice Valve a vendu 149 000 unités en 2019 après l’annonce de Half-Life: Alyx. L’appareil est actuellement épuisé dans le monde entier, malgré son prix de plus de 1 000 $. L’Oculus Quest a vendu 705 000 unités en 2019, ce qui en fait la plus populaire des offres VR de Facebook.

“La simplicité de la Quest a séduit les consommateurs grand public et en a fait un cadeau cadeau des Fêtes”, indique le rapport de SuperData.

Fait intéressant, l’Oculus Quest devient le casque VR d’entrée de gamme. Le Gear VR de Samsung dominait cette catégorie il y a trois ans; maintenant Gear VR est essentiellement mort dans l’eau.

Malgré la baisse des ventes, les analystes estiment que les ventes de VR continueront d’augmenter jusqu’en 2023. Selon les projections de ventes de SuperData, la catégorie devrait augmenter considérablement au cours des trois prochaines années.

Les revenus devraient atteindre près de 15 milliards de dollars à mesure que le casque HoloLens à réalité mixte de Microsoft deviendra disponible. Les casques de réalité mixte présentent un grand intérêt pour l’industrie de la musique VR.

Plusieurs sociétés créent des expériences de concert en direct qui peuvent être vécues encore et encore en utilisant ces casques VR. Alors que les ventes pourraient être en baisse en 2019, la demande de VR devrait augmenter à mesure qu’elle deviendra plus abordable.

