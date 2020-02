Les ventes de disques vinyle augmentent de 13,3% en 2019

Selon un rapport récemment publié par le groupe professionnel BVMI, l’industrie de la musique allemande a connu une croissance solide en 2019, y compris un bond à deux chiffres des ventes de vinyles.

Particulièrement intéressant est que même si l’Allemagne parle une langue différente, est située sur un continent différent et a une population qui est moins d’un tiers de la taille de l’Amérique, ses chiffres de l’industrie musicale 2019 ressemblent de façon frappante aux chiffres américains qui étaient récemment signalé par la Recording Industry Association of America (RIAA).

Pour commencer, les revenus globaux de la musique en Allemagne, y compris les revenus des ventes et du streaming, ont augmenté de plus de 8% par rapport à 2018 pour atteindre environ 1,8 milliard de dollars (1,6 milliard d’euros). Au cours de la même période, les revenus de l’industrie musicale américaine ont augmenté d’environ 13%.

De plus, les revenus numériques représentaient la majorité (64,4%) des revenus de la musique en Allemagne, et le streaming représentait plus de la moitié de ces bénéfices; 27% plus de personnes ont diffusé de la musique en streaming qu’en 2018. Alors que les revenus de streaming 2019 de l’Amérique représentaient sensiblement plus des revenus du marché (environ 79%), la tendance mondiale vers le streaming mérite d’être notée; Les fans de musique allemands et américains se tournent vers l’écoute numérique en masse.

Les ventes de CD en Allemagne étaient inférieures de plus de 10% à celles de 2018 (les CD américains se sont vendus à 12% de moins que l’année précédente) et les ventes de vinyles ont connu une augmentation à deux chiffres dans les deux pays (13,3% pour l’Allemagne et 19% pour l’Amérique). Le vinyle représente maintenant environ cinq pour cent des revenus totaux de l’industrie musicale allemande, le médium représentant presque quatre pour cent et demi des bénéfices totaux de l’industrie musicale américaine.

Bien qu’il existe des différences entre les performances et les perspectives des industries de la musique en Allemagne et en Amérique, il est important que les deux voient une augmentation des revenus totaux, du streaming et des ventes de vinyles, avec de moins en moins de particuliers achetant des CD.

Indépendamment de cette spirale descendante, les CD représentaient encore environ 30% du total des revenus enregistrés en Allemagne l’année dernière. Tack sur vinyle et le total est d’environ 35 pour cent.