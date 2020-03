Les ventes de produits dérivés de Bon Iver au profit du soulagement des coronavirus dans le Wisconsin

Bon Iver a annoncé qu’elle verserait 10% de ses ventes de produits aux résidents du Wisconsin qui ont été touchés par le coronavirus (COVID-19). L’initiative est en partenariat avec Ambient Inks et se poursuivra jusqu’au 10 avril au profit du Chippewa Valley Artist Relief Fund et de Feed My People. De plus, Ambient Inks fera don de 100% de sa part du produit de la boutique en ligne.

Bon Iver a également sorti les trois enregistrements live restants de la réédition du 10e anniversaire de leur EP Blood Bank. Écoutez «Beach Baby», «Babys» et «Woods» ci-dessous. («Woods» a été enregistré en direct au Pitchfork Music Festival Paris en novembre 2018).

