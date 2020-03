Les vents marins de Jimmy Webb mènent Glen Campbell au sommet

Glen Campbell sortait le plus gros album de sa carrière quand il a sorti le LP Galveston, et son single titre, le 17 mars 1969. Il s’était donné un exploit à suivre. Wichita Lineman avait passé cinq semaines au sommet du palmarès pop, 20 semaines massives au n ° 1 du compte à rebours du pays, et avait atteint la double certification platine.

Écoutez Galveston en ce moment.

Comme son prédécesseur, Galveston a été propulsé par un single de chanson titre écrit par l’inégalable Jimmy Webb. Le calendrier exigeant de Campbell de l’époque l’a fait sortir le nouvel album seulement quatre mois après le dernier, enregistrant à nouveau aux studios Capitol avec le producteur Al De Lory. Ils ont enregistré la piste de titre sans âge le 26 novembre 1968.

Glen chante Buffy

En plus de contribuer à ses trois co-écritures dans «If This Is Love», «Friends» et «Every Time I Itch I End Up Scratchin» You », Campbell avait désormais le choix des meilleurs auteurs-compositeurs parmi lesquels choisir. Webb a non seulement contribué à l’intemporel «Galveston», mais aussi à une autre composition historique dans «Where’s The Playground Susie». Pendant ce temps, Glen a repris deux chansons de la chanteuse et écrivaine crie canado-américaine innovante Buffy Sainte-Marie.

Ces chiffres étaient «Prenez ma main pendant un certain temps» et le très couvert «Jusqu’à ce qu’il soit temps pour vous d’aller», plus tard un hit pour Elvis Presley, pour qui Campbell avait longtemps fait des enregistrements de chansons pour Elvis, réunis sur l’album Glen Campbell chante pour le roi.

«Galveston» contre «Cheveux»

Une équipe de crack studio avec Al Casey à la guitare acoustique, Joe Osborn à la basse et le batteur Hal Blaine a gardé le son serré. Bientôt, Campbell était sur une autre carte. Galveston s’est hissé au deuxième rang du palmarès pop, empêché d’atteindre le sommet par l’album de partitions original de RCA-Victor pour la comédie musicale Hair.

Mais sur la carte des pays, l’album de Glen était un autre best-seller. Incroyablement, il s’agissait de son septième album n ° 1 dans ce genre en seulement 14 mois, dont six en 1968. Galveston a passé 11 semaines au sommet, son dernier palmarès national jusqu’à ce que Rhinestone Cowboy renoue avec sa fortune en 1975.

Dans son autobiographie The Cake and the Rain, Webb a rappelé que l’une des conséquences les plus improbables du succès de la chanson «Galveston» était qu’il avait reçu une lettre du maire de la ville texane, l’invitant à être le grand maréchal de son Festival et défilé de crevettes. “Je ne sais pas pourquoi j’ai dit oui”, écrit-il. «Je suppose que j’ai été infecté par les premiers symptômes de l’orgueil; l’idée d’être acclamé par une foule de milliers de personnes est devenue irrésistible. »

Galveston de Glen Campbell est disponible sur vinyle LP, qui peut être acheté ici.