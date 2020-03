Les vêtements collaboratifs Kiss et Marvel sont maintenant disponibles

BAISER s’est associé au plus grand éditeur de bandes dessinées au monde merveille pour de nouveaux vêtements, articles pour la maison, affiches, accessoires et verres.

Les vêtements KISS x Marvel sont disponibles auprès de Cinquième soleil, accessoires et verres de Bioworld, articles de maison Jay Francoet des affiches de Trends International.

BAISER et merveille a collaboré pour la première fois dans les années 1970 après que les rockers légendaires ont joué dans une série de merveille des bandes dessinées.

“C’est un privilège et un honneur de suivre nos débuts en 1978 merveille relation, KISS Comics, où nous nous sommes rencontrés Homme araignée, Dr. Doom et le Les quatre Fantastiques avec ce nouveau partenariat, ” Paul Stanley et Gene Simmons dit dans un communiqué. “C’est aussi cool que ça.”

Paul Gitter, SVP, Licence Marvel, a ajouté: “La force et la puissance du Univers Marvel inspire des musiciens, des artistes et des créateurs depuis plus de 80 ans. Notre KISS x Marvel la collaboration continue l’héritage de travailler avec ces halls de rock and roll incroyables, et nous sommes ravis d’offrir aux fans une collection de produits bruyants et fiers qui hurle merveille style, avec une attitude rock and roll. ”



Deux classiques emblématiques se réunissent dans la collection #KISS x @Marvel. Achetez des t-shirts maintenant.https: //t.co/HT9rjTgTW6 pic.twitter.com/1typFpRI9R

– KISS (@kiss) 13 mars 2020



Mots clés:

baiser

Publié dans:

Nouvelles

COMMENTAIRES

Pour commenter un

BLABBERMOUTH.NET

histoire ou critique, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de

BLABBERMOUTH.NET

et

BLABBERMOUTH.NET

n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui peut enfreindre les lois applicables, utilisez les liens “Signaler à Facebook” et “Marquer comme spam” qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox (@) gmail.com avec les détails pertinents.

BLABBERMOUTH.NET

se réserve le droit de “masquer” les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de “bannir” les utilisateurs qui enfreignent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires masqués apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur “interdit” ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur “interdit” ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).