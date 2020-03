Les victimes de la tornade de Nashville reçoivent des guitares de Gibson donne la charité

Gibson Gives, la fondation caritative dirigée par les luthiers Gibson, apporte une aide immédiate aux personnes touchées par la tornade qui a ravagé Nashville tôt mardi matin. Il propose de fournir une guitare à tout musicien dont l’instrument a été endommagé ou détruit par les tempêtes. L’activité de tornade aurait causé la mort d’au moins 24 personnes dans le Tennessee.

«Notre objectif est de remettre une guitare entre les mains de quiconque a vu sa guitare endommagée ou détruite lors de la récente tempête du Tennessee», explique Dendy Jarrett, directeur exécutif de Gibson Gives. “En tant qu’entreprise basée à Nashville, dans le Tennessee, nous nous engageons également avec nos artistes et d’autres partenaires pour fournir un soutien dans de nombreux domaines.”

Gibson donne un plan de récupération de guitare

Tous les musiciens qui ont perdu leur guitare dans l’ouragan peuvent postuler au Gibson Gives Guitar Recovery Plan par e-mail à donation.request@gibson.com, avec des détails sur leur situation. Les guitares seront fournies à la seule discrétion de Gibson, sur la base d’une preuve de dommage ou de perte. Les guitares de remplacement fournies par la société peuvent être des modèles de démonstration, des prototypes ou des articles usagés dans la famille de marques de guitares Gibson.

Gibson Gives, qui fait partie de la Fondation Gibson, est une organisation 501 (c) (3) qui est «engagée à introduire, inspirer et amplifier le pouvoir de la musique à travers les guitares à travers toutes les générations, les genres et les genres». Il a fourni des milliers de guitares et une valeur en nature connexe de plus de 30 millions de dollars. En 2019, Gibson Gives s’est engagé à faire don de 1000 guitares au cours des 1000 prochains jours. Il est en avance sur l’objectif, fournissant 160 guitares en seulement quatre mois.

Gibson Gives a également joué un rôle clé en soutenant la Fondation Do It For The Love et a équipé le Maplewood High School de Nashville de plusieurs guitares pour une salle de musique, par le biais de son partenaire Give A Note. Il a également fait don de 48 guitares et de 19 000 jeux de cordes à Guitars For Vets, au nom de vétérans de l’armée américaine de retour souffrant du SSPT.