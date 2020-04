Les Walker Brothers et Roy Orbison en tournée ensemble

Avant la fin et se lamentait Scott Walker défunt les Walker Brothers pour sa carrière solo unique, il a connu plus de deux ans de fan-mania qui l’ont persuadé d’aller dans une nouvelle direction. Cette adoration des héros était en plein effet lorsque le groupe a visité le Royaume-Uni au printemps 1966 dans un projet de loi impressionnant, typique de la journée, promu par l’omniprésent Arthur Hayes. Le package avait les (“excitants! Fabuleux!”) Walker Brothers en tant qu’invités dans un line-up titré par un favori britannique éternel Roy Orbison. Il a également présenté Lulu et son groupe les Luvvers, les Marionettes, Kim ‘D’ et les Del Five et les Citations. Tout cela, et comparez Ray Cameron, pour un billet au meilleur prix de 15 shillings (75p aujourd’hui). Le moment n’aurait pas pu être meilleur. Lorsque la tournée a commencé le 25 mars 1966 à Finsbury Park Astoria dans le nord de Londres (plus tard connu sous le nom de Rainbow), les Walkers leur deuxième n ° 1et le troisième trio de tête du Royaume-Uni a frappé en sept mois, avec «The Sun Ain’t Gonna Shine Anymore». Ce single de Philips est resté au sommet pendant la majeure partie du long itinéraire. Son règne de quatre semaines qui a finalement pris fin avec «Somebody Help Me» du Spencer Davis Group. “alt =” “/> Après avoir commencé à Londres, l’extravagance s’est déplacée dans les Midlands anglais pour des spectacles à Birmingham et Derby. La caravane a ensuite parcouru la longueur et la largeur du Royaume-Uni tout au long du mois d’avril. Le 23, le rapport qualité-prix est revenu dans la capitale pour un spectacle à Hammersmith Odeon. Les Walker Brothers et Orbison ont ensuite participé au prestigieux concert annuel des gagnants du sondage NME à l’Empire Pool de Wembley (plus tard Wembley Arena) le 1er mai. À la veille de la tournée au Royaume-Uni, Scott Walker a déclaré au NME: “Comme d’habitude, je me retrouve dans un état d’épuisement nerveux face aux perspectives, mais cela devrait être un bon spectacle. Nous espérons que le public un peu plus âgé que Roy amènera et le plus jeune ensemble nous verront – de cette façon, nous tirerons le meilleur parti des deux mondes. “

The Big ‘O’, pour sa part, avait son propre succès au Royaume-Uni au moment de la tournée, bien que celui-ci ait culminé au n ° 29, dans ‘Twinkle Toes’. Un plus gros succès, le n ° 15 ‘Lana , ‘était juste au coin de la rue. La boule de feu écossaise Lulu subit une interruption des charts qui dura de septembre 1965 jusqu’à son prochain hit, «The Boat That I Row», en avril 1967.

