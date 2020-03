L’escroquerie du Warner Music Group promet faussement la promotion et le salaire des artistes

Dans une nouvelle arnaque complète qui cible les musiciens émergents à travers le pays, les escrocs se font passer pour des dirigeants de Warner Music Group (WMG) et promettent des offres promotionnelles lucratives en échange de frais initiaux importants.

On ne sait pas encore comment les escrocs sélectionnent leurs cibles, mais le processus commence par une lettre d’aspect officiel, avec du papier à en-tête Warner Music Group, une photo de la bannière du bas de plusieurs bâtiments et un téléphone (non Warner Music Group) nombre.

La “Notification de promotion et de nomination” manque de manière assez visible de sauts de paragraphe et indique: “Nous avons vérifié toutes vos activités musicales et vous avez été sélectionné et proposé une promotion et une nomination provisoires avec WMG. Nous encourageons votre créativité et aimerions investir dans votre potentiel. [sic]”

À la fin de la lettre, les cibles sont encouragées à «être prêtes à comparaître pour une entrevue à notre siège social». La signature du PDG de WMG, Stephen F. Cooper, est falsifiée (ou collée) en bas de la page.

Un «formulaire de demande» de 20 questions accompagne la lettre. Dans ce document, la cible est invitée à fournir son nom complet, son numéro de téléphone, son adresse, le “numéro de l’album publié [sic]»Et des informations sur ses« plus proches parents ».

Le long du bord inférieur du formulaire de demande, les logos de 11 sociétés de disques et de musique, de Republic Records à Island Records (qui font tous deux partie de la bannière Universal Music), tentent de crédibiliser le document.

Lors de l’envoi de la demande dûment remplie (par la poste ou numériquement, car l’arnaque est en outre prise en charge par un numéro de téléphone actif et un compte WhatsApp), la victime recevra une lettre en couleur indiquant: «Vous êtes maintenant [sic] considéré pour une promotion de marque et une certification avec nous. “

Cependant, pour finaliser cet accord de promotion et de certification inexistant, la cible de l’arnaque doit souscrire à un «plan d’avantages».

Les options Silver, Diamond, Gold et Platinum (qui sont répertoriées dans cet ordre apparemment incorrect) offrent des avantages différents et des salaires mensuels progressivement plus élevés (de 2 000 $ par mois à 15 000 $ par mois), mais ne peuvent être obtenus qu’après des «frais de prestation» est payé. Ce dernier gère la victime entre 200 $ et 1 500 $, soit 10% du régime de prestations correspondant.

Bien sûr, les artistes excités ne recevront pas de réponse des escrocs après avoir envoyé le paiement, et ils ne bénéficieront d’aucun des avantages promis. Au moment de la rédaction de cette pièce, Warner Music Group n’avait pas encore abordé l’arnaque publiquement, ni la personne ou les personnes derrière le stratagème n’avaient été identifiées.

Il y a trois ans, une arnaque similaire (quoique centrée sur Atlantic Records, une filiale de WMG) a tenté de séparer les musiciens de leur argent durement gagné. Les auteurs n’ont pas été identifiés, mais sans aucun doute, beaucoup de frustration a été épargnée et de nombreux dollars ont été économisés en diffusant le mot de la fraude.