L’esprit indépendant de Loretta Lynn livre un nouveau succès

La prééminence de Loretta Lynn sur la scène de la musique country au début des années 1970 était telle que lorsque son single de 1971 «I Wanna Be Free» atteignit la troisième place, elle était son 20e top 10 en neuf ans. Le morceau auto-composé, produit comme d’habitude par Owen Bradley, a fait sa première apparition sur Hot Country Singles de Billboard le 27 mars de la même année.

Il y avait beaucoup à faire sur la sortie de Decca, car elle a suivi les n ° 1 consécutifs de la figure de proue de Butcher Holler, Kentucky. Elle avait surmonté l’enquête sur le pays de son propre chef avec l’autobiographique «Coal Miner’s Daughter» pendant une semaine en décembre 1970.

Puis vint le premier de la série de sorties en duo de Loretta avec Conway Twitty, “ After The Fire Is Gone ”, qui avait deux semaines au n ° 1. En effet, il se plaça en haut du même graphique sur lequel “ I Wanna Be Free ‘a fait ses débuts. Le duo a été, non sans raison, décrit dans la publicité commerciale de Decca comme «l’événement de musique country de l’année».

«Changement de rythme puissant»

Le nouveau single solo de Lynn était un appel à l’indépendance très clair et un autre exemple de sa lutte courageuse pour les droits des femmes. “Je vais prendre cette chaîne autour de mon doigt”, a-t-elle chanté, “et la lancer aussi loin que possible, car je veux être libre.” La critique de Billboard a été très appréciée. “Un puissant changement de rythme de sa” Coal Miner’s Daughter “est cette ballade rythmique forte”, a écrit le magazine, “et il ne faut pas manquer d’aller jusqu’au sommet.”

Ce n’est pas le cas, mais “ I Wanna Be Free ” monte régulièrement au n ° 3, préparant le terrain pour l’album du même nom, arrivé en mai, réalisé au studio Bradley’s Barn du producteur, à l’est de Nashville à Mount Juliette, Tennessee. Cela a fait le n ° 5 dans un classement de 20 semaines et en juillet, Lynn était de retour sur le compte à rebours des singles country avec un nouveau hit qui a lui-même fait le n ° 5 et n’était pas sur le LP, “ Vous regardez le pays. «Avec Loretta, tu l’as toujours été.

