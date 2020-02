Lettre d’amour de Drake à Toronto

S’agissait-il d’un album ou d’une mixtape? Alors que les critiques débattaient de la façon de classer la sortie surprise de Drake en 2015, Si vous lisez ceci, c’est trop tard, le MC de Toronto avait déjà évolué au-delà de ces conventions. En poursuivant une tradition Lil Wayne avait commencé, la sortie de Drake en 2009, Si loin, avait déjà brouillé les frontières entre la mixtape et la sortie officielle, et avec IYRTITL, la ligne était totalement effacée.

Une livraison furtive

Si vous lisez ceci, il est trop tard prouvé à quel point Canard était dans le jeu de rap. Personne d’autre n’aurait pu sortir un projet avec si peu de fanfare mais autant de buzz. Quand elle est tombée, le 13 février 2015 – exactement six ans après sa création de stars So Far Gone – la mixtape ressemblait à une sortie provisoire avant la très attendue Vues (alors encore connu sous le nom de From The 6), ou peut-être quelque chose comme un centre d’échange. Mais vraiment, c’est une lettre d’amour entièrement réalisée à Toronto. IYRTITL lui-même aurait facilement pu s’appeler View From The 6, et représente désormais l’un des projets les plus forts de Drake.

Quoi qu’il en soit, Si vous lisez ceci, c’est trop tard était un point culminant pour Drake: sa première sortie en tant que figure la plus puissante du hip-hop. Il a fallu ce genre d’influence pour réussir “surprise” libération qui a pris les gens au dépourvu. Au moment de sa sortie, Jay Z était officiellement un homme d’État plus âgé, Lil Wayne a été enveloppé dans le drame de l’étiquette et Kanye West’S La vie de Pablo était encore dans un an.

Donc, quand IYRTITL a chuté, personne d’autre n’était en mesure de sortir une piste d’introduction aussi authentique que Drake. «Si je meurs, je suis une légende», dit-il sur «Legend», ajoutant: «J’ai des ennemis, j’ai beaucoup d’ennemis / Beaucoup de gens essaient de me vider de cette énergie.» Le sombre hypnotique Le cri de guerre se transforme rapidement en “ Energy ”, donnant le ton au premier acte d’IYRTITL – une séquence de cinq chansons parmi les meilleures de la carrière de Drake, démentant la nature à l’apparence décontractée de la sortie surprise.

Une expérience nocturne

Si vous lisez ceci, il est trop tard est sombre – pas toujours dans le sujet, mais la musique est clairement destinée à l’écoute nocturne. Même les «6 God» et les «6 Man» rebondissants ont une certaine morosité. Les deux derniers tiers du projet sont moins intenses que l’ouverture, avec Drake faisant plus de crooning et de rap moins explosif.

Les seuls moments vraiment frénétiques après l’ouverture sont «No Tellin» »et« Used To », sur lesquels Wayne le tue totalement. PartyNextDoor et Travis Scott font également des apparitions sur YRTITL, mais leurs caractéristiques sont orientées vers une introspection atténuée. Drake rappe beaucoup sur sa famille, plaçant toujours des morceaux pour sa mère vers la fin de ses albums, et si vous lisez ceci, c’est trop tard ne fait pas exception. ‘You And The 6’ compte parmi ses meilleurs hommages.

Une lettre d’amour à Toronto

Même si IYRTITL était destiné à guider les fans jusqu’à Views, cela ressemble toujours à un hommage vivant à la ville natale bien-aimée de Drake. Le numéro six (comme dans «les six» – une référence à l’argot de Toronto) apparaît cinq fois dans la liste des titres, si vous incluez le titre «6PM In New York», mais son hommage dépasse le titre symbolique. Des échantillons vocaux aux références géographiques et à l’argot – dont certains ont entièrement modifié ses vers – Si vous lisez ceci, c’est trop tard, c’est pour et à propos de Toronto. Certains éléments sont si spécifiques à la ville, on a l’impression que vous ne pouvez pas vraiment découvrir la musique sans y être allé.

Immédiatement après sa sortie, des rumeurs ont circulé selon lesquelles Si vous lisez ceci, c’est trop tard était une goutte surprise destinée à sortir Drake de son obligation d’album avec Cash Money. Certains soupçonnaient que le titre lui-même était un doigt du milieu pour Birdman et un message de loyauté à l’amie et mentor de Drake, Lil Wayne. Cela a également aidé Wayne à livrer sur sa place d’invité.

Bien sûr, cela s’est avéré être une rumeur et Drake continuerait de publier des records à succès sur Cash Money. Mais que l’idée ait même été entretenue prouvait la taille de Drake. Il était au même niveau que n’importe quel magnat du hip-hop ou self-made. Avec Si vous lisez ceci, il est trop tard, Drake est devenu à la fois l’ambassadeur culturel du Canada et sa superpuissance.

