Lettre de la Nouvelle-Orléans: Célébration d’Irma Thomas

Il existe de nombreuses voix de la Nouvelle-Orléans qui vous disent immédiatement d’où elles viennent. Louis Armstrong les improvisations scat, le fanfaron de Louis Prima, le falsetto frémissant d’Aaron Neville et la spiritualité majestueuse de Mahalia Jackson sont tous informés par la cadence détendue du discours de la Nouvelle-Orléans, entendu lorsque les voisins se saluent dans la rue, ou que les amis s’attardent dans des conversations qui durent plus longtemps qu’eux sinon, s’ils ne se délectaient pas de la musique de parler. Mais aucune voix ne reflète plus magnifiquement la chaleur et l’âme détendue de la ville que celle d’Irma Thomas, la Soul Queen de la Nouvelle-Orléans.

En février 2016, Thomas a célébré son 75e anniversaire au Delgado Community College de la Nouvelle-Orléans, où, 15 ans plus tôt, elle a obtenu un diplôme d’associé en études commerciales. Comme de nombreuses réalisations dans sa vie, dont un Grammy Award, quatre nominations aux Grammy Awards, un French Academie du Jazz Prix et de nombreux prix de la Blues Foundation, son diplôme est le résultat de la constance et de la persévérance. Pour un artiste qui n’a enregistré qu’un seul record national (en 1964), la longévité et la constance artistique de sa production enregistrée ont été remarquables. En fait, peu de ses pairs peuvent égaler la durabilité de sa carrière. Maintenant, avec Aaron Neville, elle reste l’une des rares voix essentielles et intactes de l’âge d’or du rythme et du blues de la Nouvelle-Orléans.

Au cours des 30 dernières années, j’ai travaillé avec Mme Thomas en tant que productrice et collaboratrice, faisant un total de dix albums et quelques projets parallèles. Cela a été un processus de découverte pour nous deux, car nous avons cherché des moyens de faire avancer le son R&B de la Nouvelle-Orléans avec des chansons et des grooves qui permettent à Irma d’être à son meilleur en tant que chanteuse et conteuse. L’héritage de ses enregistrements très appréciés des années 1960 peut parfois être une rude concurrence, mais elle est aussi capable maintenant qu’elle l’était alors d’invoquer l’esprit et la passion, à la fois en elle-même et en ses auditeurs, et c’est finalement ce que nous visons.

Née Irma Lee à Ponchatoula, en Louisiane en 1941, elle a grandi à la Nouvelle-Orléans, où ses parents ont déménagé peu après sa naissance. La musique a toujours fait partie de sa vie. Entre la collection de disques blues de son père John Lee Hooker, Lightnin ’Hopkins et autres, sa participation à la chorale de la Home Mission Baptist Church et les sons qu’elle a entendus sur les stations de radio locales et les juke-box, l’enfance d’Irma a été marquée par la musique. À l’âge de treize ans, elle a eu l’audace de proposer une audition au bureau local de Specialty Records, dirigé par le musicien Harold Battiste. «C’est quelque chose que j’ai fait pour le plaisir – le bureau était juste là, de l’autre côté de la rue. Ils m’ont refusé, mais ils l’ont regretté plus tard », a-t-elle déclaré.

À l’âge de 19 ans, en 1960, elle fait ses débuts sur disque avec le copieux «You Can Have My Husband (But Don’t Mess With My Man)» pour le label local Ron Records. Il a fait sensation à la Nouvelle-Orléans et fait une brèche dans les palmarès nationaux. «Je savais de quoi je chantais», raconte-t-elle avec un sourire. À cet âge, elle était mère de trois enfants et avait pris le nom de famille de son deuxième mari.

Bientôt, elle a signé avec le label local Minit Records et a commencé sa relation professionnelle avec le producteur et auteur-compositeur Allen Toussaint, avec qui elle a enregistré plusieurs de ses chansons les plus aimées, y compris ‘It’s Raining’, ‘Cry On’ et ‘Ruler of My Heart. “ Quand Allen a été rédigé en 1963, le propriétaire de Minit, Joe Banashak, a vendu le label à Imperial, qui a amené Thomas à Los Angeles pour enregistrer sous la supervision du producteur Eddie Ray et de l’arrangeur HB Barnum. Le résultat a été son plus grand succès, l’auto-écrit «Wish Someone would Care». À Los Angeles, elle a également enregistré la composition de Jerry Ragovoy «Time Is On My Side», qui a été immédiatement reprise, note pour note, par les pierres qui roulent. Elle était en tournée en Angleterre lorsque les Stones lui ont dit qu’ils l’avaient couverte, mais elle a été déconcertée quand c’était leur version, et non la sienne, qui faisait partie du top dix.

Thomas a fait une tournée des lieux du «Chitlin’s Circuit» en Louisiane, en Alabama et au Mississippi avec un groupe appelé Toronados, qui comprenait deux futurs artistes de Rounder Records: le saxophoniste Roger Lewis du Dirty Dozen Brass Band et le guitariste Walter «Wolfman» Washington. Elle a également joué lors de bals de finissants, de bals de Mardi Gras et d’événements de la société Uptown à la Nouvelle-Orléans, créant une clientèle qui reste fidèle aujourd’hui. Puis, à la fin des années 1960, suite à la dévastation de la côte du Golfe par l’ouragan Camille, Thomas a déménagé sa famille à Los Angeles, puis à Oakland, en Californie, où elle se rendait de Los Angeles pour se produire.

Pour payer les factures, Irma a pris un emploi au quartier Montgomery. Mais elle n’a jamais cessé d’enregistrer, maintenant pour de plus petits labels de la côte ouest tels que Canyon, Roker et Fungus. Enfin, en 1976, elle est retournée à la Nouvelle-Orléans, se rétablissant lentement en tant que présence emblématique, et l’une des stars du Festival annuel de jazz et du patrimoine de la Nouvelle-Orléans, qui l’a présentée sur son affiche de 2008.

L’écrivain Jeff Hannusch m’a présenté Irma Thomas en 1983. Comme suite aux enregistrements que j’avais faits à la Nouvelle-Orléans par James Booker, Tuts Washington et Johnny Adams, j’ai développé une série appelée Modern New Orleans Masters, et Thomas était notre premier nouveau signature. L’album qui en résulte, The New Rules, présente les grooves funky et aux membres lâches de son groupe de travail, et un mélange de chansons anciennes et nouvelles, notamment les débuts de la chanson de Doc Pomus-Ken Hirsch “ Il y a toujours une fois de plus ”. La chanson-titre est venue de Paul Kelly, l’écrivain R&B connu pour le tube d’Angela Bofill «Personally». J’avais engagé l’arrangeur Bill Samuel pour écrire des chars de cor pour les sessions, mais quand je suis arrivé pour les répétitions, Irma et le groupe, sous la direction du saxophoniste Joe Saulsbury, Jr., les chansons étaient à peu près prêtes. Nous avons tout coupé en live dans le studio.

Pour notre prochain album, The Way I Feel, nous avons divisé les sessions entre le groupe d’Irma et un groupe de stars du studio. Le batteur Herman Ernest III et le bassiste David Barard, qui ont été les piliers du groupe du Dr John pendant deux décennies, ont été rejoints par le guitariste d’Allen Toussaint Renard Poché et le claviériste Craig Wroten. Allen nous a donné sa nouvelle composition «Old Records», tandis qu’un appel à son ancien producteur et auteur-compositeur Jerry Ragovoy a donné la chanson titre et «Désolé, mauvais numéro». Nous avons opté pour une approche funky mais orchestrale, et je pense que plusieurs des chansons sur l’album montre Irma à son meilleur – une voix puissante et mature qui pourrait être mélancolique («Old Records») ou assez puissante pour abattre un mur («Désolé, mauvais numéro»).

En 1991, nous nous sommes rendus à la discothèque de Slim à San Francisco pour enregistrer le premier album live de Thomas, Simply the Best, qui a remporté sa première nomination aux Grammy Awards. Pour True Believer, en 1992, nous avons passé beaucoup de temps à chercher de nouvelles chansons qui étaient aussi bonnes qu’Irma pouvait les chanter, et les auteurs ont réussi. Dan Penn, Johnnie Barnett, Carson Whitsett, Tony Joe White, Dr. John, Doc Pomus, Ken Hirsch et Johnny Neel sont parmi les compositeurs exceptionnels représentés sur l’album. Irma n’est pas facile avec les chansons – si l’histoire ne lui semble pas fidèle, cela n’a aucun sens de lui demander de la chanter.

Cependant, elle a ressenti l’histoire de la chanson de Penn-Barnett-Whitsett «Smoke Filled Room» si profondément qu’elle ne pouvait pas s’empêcher de pleurer à chaque fois qu’elle chantait le refrain. Dans la salle de contrôle du studio, alors qu’elle retrouvait son calme, Herman lui a projeté de l’eau sur le visage et a éclaté dans la pièce en sanglotant. Son clown de bonne humeur a brisé la tension, mais nous avons décidé de garder le refrain en larmes – c’est très réel.

Nous avons suivi avec l’album gospel, Walk Around Heaven, qui était un rêve de longue date de Thomas’s. Avec le sublime travail au clavier de l’arrangeur Dwight Franklin et du maître d’orgue Hammond B-3 Sammy “The Bishop” Berfect, Walk Around Heaven fait partie des trésors du catalogue d’Irma. Elle interprète désormais un ensemble de gospel au Festival de jazz et du patrimoine de la Nouvelle-Orléans chaque année, en plus de son spectacle R&B.

L’histoire de ma vie de 1997 était spéciale parce que les auteurs-compositeurs Dan Penn, Carson Whitsett et Johnnie Barnett se sont rendus à la Nouvelle-Orléans pour écrire des chansons pour les sessions. Chaque matin, suivant parfois une idée proposée par Thomas, ils se retiraient dans leur suite au Park View Guest House et se mettaient au travail. Le soir, ils arrivaient au studio avec une nouvelle chanson, et ils semblaient trouver la voix intérieure d’Irma à chaque fois. «I Count The Teardrops» et «Hold Me While I Cry» (la chanson «Change of life» d’Irma) sont particulièrement mémorables.

La même année, Thomas se produit au Porretta Soul Festival en Italie, où je la rejoins avec son mari, Emile Jackson. Soutenue par un groupe de stars de Memphis dirigé par le guitariste Michael Toles, Irma a apporté des larmes aux yeux de presque tout le monde avec son interprétation d’Otis Redding, “ I’ve Been Loving You Too Long ”. J’ai appris lors de ce voyage qu’Irma est un voyageur curieux et aventureux. Sur les conseils d’un ami italien, nous avons suivi un sentier dans les bois marqué par les icônes catholiques appelées stations de croix. Après environ un mile, nous sommes tombés sur une petite chapelle. Les portes étaient grandes ouvertes et la chapelle était pleine de fleurs et de soleil. Il n’y avait personne d’autre à voir. Cela semblait être de bon augure, et sa performance avec le groupe Porretta a semé les graines des plans pour l’avenir.

La prochaine étape, cependant, a été notre collaboration la plus réussie à ce jour, Sing It !, avec Tracy Nelson et Marcia Ball. Ces trois chanteurs puissants ont trouvé le mélange vocal parfait, entendu pour la première fois par le chef de la promotion de Rounder, Brad Paul, lors d’un concert qu’il a organisé au Maple Leaf Bar à La Nouvelle-Orléans (car les trois chanteurs ont été signés individuellement pour Rounder). Chantez! a marqué le début de notre collaboration avec le grand auteur-compositeur louisianais David Egan, qui a écrit la chanson-titre et deux autres. L’album a conduit à une tournée nationale et à une autre nomination aux Grammy Awards, mais toujours pas de victoire.

Comme l’auteur-compositeur Dan Penn avait joué un rôle important dans nos trois derniers efforts en studio, nous lui avons demandé s’il coproduirait un album complet de ses chansons, anciennes et nouvelles, à Memphis. L’album de 2001, My Heart’s in Memphis: The Songs of Dan Penn a été un plaisir à enregistrer, et nous avons introduit de merveilleuses nouvelles chansons de Dan et de ses partenaires d’écriture. Avec le recul, c’est peut-être un peu plus décontracté que nous l’avions prévu, mais le jeu et le chant sont irréprochables. Le groupe inspiré de Porretta comprend les claviéristes Marvell Thomas et Spooner Oldham, le guitariste Michael Toles, les batteurs James Robertson et Steve Potts et le saxophoniste Jim Spake.

Irma et moi avons soigneusement réfléchi à la prochaine étape: quelle histoire raconter, car lorsqu’un artiste a fait autant de disques, il devient essentiel de donner aux fans quelque chose de nouveau, et peut-être de regarder les facettes du talent de l’artiste qui n’ont pas encore été explorée. Pour la plupart, les disques que nous avions faits se fondaient sur un son R&B aux racines des années 70. C’était confortable – pas exactement du R&B contemporain, mais pas totalement rétro non plus. J’ai pensé à casser le modèle que nous avions établi et j’ai commencé à l’imaginer dans un environnement acoustique plus ouvert. Enfin, j’ai rassemblé une demi-douzaine de chansons – de Blind Willie Johnson, Eleni Mandell, Mississippi John Hurt et d’autres – et les ai envoyées à Irma sur un disque. Je lui ai dit que certaines de mes idées pouvaient sembler folles, mais que peut-être…

Elle m’a appelé quelques jours plus tard. “Scott, avez-vous perdu la tête?” elle a ri. “Qu’est-ce que je vais faire de ces chansons?”

Ensuite, elle m’a dit qu’elle savait que je devais entendre quelque chose et qu’elle était prête à explorer quelque chose de nouveau. Nous avons également commencé à regarder de nouvelles chansons de David Egan, Kevin Gordon et d’autres, et nous avons réservé le groupe, ancré par le claviériste David Torkanowksy, le bassiste James Singleton et le batteur Stanton Moore.

Deux semaines seulement avant l’enregistrement, l’ouragan Katrina a frappé la Nouvelle-Orléans. Irma était sur la route à ce moment-là, et elle n’a pas pu rentrer chez elle, qui est passée sous l’eau. Elle et Emile ont déménagé dans sa ville natale de Gonzalez, en Louisiane, pendant la longue reconstruction de la Nouvelle-Orléans.

Lorsque nous nous sommes regroupés deux mois plus tard, dans le Dockside Studio rural à l’extérieur de Lafayette, la plupart des musiciens ne s’étaient pas revus depuis la tempête, et c’était une réunion émotionnelle. Nous avons commencé nos sessions avec «Au milieu de tout» d’Arthur Alexander avec un arrangement libre et ouvert. À mi-chemin de la répétition, je pouvais voir Irma commencer à s’exciter – elle entendait le nouveau son, en particulier le groove de Stanton, et elle le creusait.

Elle a cloué sa voix sur la première prise complète, et il n’y avait pas un œil sec parmi nous quand elle a terminé. D’une certaine manière, les chansons que nous avions choisies résonnaient maintenant avec la perte et le déplacement de la tempête. Nous sommes restés avec un son clairsemé, faisant venir Dirk Powell pour jouer du violon, du banjo fretless et de la guitare, avec les chanteurs Charles Elam, Marc Broussard et Juanita Brooks. David Egan a joué du piano sur deux chansons, et a écrit le ludique ‘That Honey Dos’ avec Irma.

After the Rain a remporté le premier Grammy d’Irma Thomas, après près de cinquante ans d’activité. Irma, Emile, David Egan, mon rendez-vous et moi nous sommes assis ensemble dans le public lors de la cérémonie de remise des prix avant la télédiffusion. Quand son nom a été lu comme le gagnant de l’album de blues contemporain de l’année, elle a continué à s’asseoir avec un regard perplexe sur son visage. Finalement, Emile se pencha vers elle et lui dit: «Chérie, tu dois y aller.» Nous nous sommes tous levés et avons crié!

Nous avons suivi avec un autre nominé aux Grammy Awards, Simply Grand, qui a associé Irma à certains des grands pianistes de notre époque – des personnalités nationales telles que Randy Newman, Norah Jones et John Medeski, et les héros locaux Ellis Marsalis, le Dr John et Jon Cleary. Encore une fois, nous avons cherché à garder le son simple et ouvert, avec seulement la basse, la batterie et les choristes ajoutés.

Irma Thomas reste une institution à la Nouvelle-Orléans, avec des apparitions régulières dans des talk-shows, dans des publicités télévisées et dans des publicités de magazines. Mais son plus grand héritage local est peut-être son centre WISE («Women in Search of Excellence») au Delgado College, qui encourage les femmes de tous âges à rechercher une vie meilleure grâce à l’éducation. En fait, lorsqu’on lui a demandé quel était son plus grand accomplissement, elle ne citera pas son Grammy, mais son diplôme. Sa résilience et son optimisme sont une inspiration permanente pour tous ceux qui la rencontrent.

Scott Billington

