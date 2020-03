L’Eurovision 2020 est-elle annulée? La menace du coronavirus abordée par les organisateurs du concours de chansons – HITC

Alors que les concurrents ont commencé à sortir leurs pistes de l’Eurovision, la compétition est désormais hors jeu.

Les inquiétudes au sujet de la pandémie de coronavirus augmentent de jour en jour, alors que le nombre de personnes infectées et les taux de mortalité subséquents continuent d’augmenter.

À l’heure actuelle, il semble que le monde entier soit sur le point d’être verrouillé, les supermarchés étant débarrassés de tout stock, les discussions sur le rationnement et même les appels à l’armée pour s’impliquer. Et comme les rassemblements de masse ont été interdits par un certain nombre de pays (et s’ils ne sont pas interdits, alors sérieusement conseillés par la plupart), l’industrie du divertissement est en train de subir un coup dur.

Concerts, films, théâtre, télévision; toutes ces industries sont actuellement touchées par la propagation rapide de Covid-19.

Un événement international majeur a été assez silencieux pour savoir s’il se déroule, malgré le fait qu’il soit juste au coin de la rue: l’Eurovision 2020. Alors, l’Eurovision sera-t-elle annulée cette année?

L’Eurovision 2020 est-elle annulée?

Oui. Une décision officielle devait être prise en avril 2020 sur la poursuite ou non de la compétition.

Dimanche 15 mars, Eurovision World a confirmé que la préparation de l’Eurovision 2020 se poursuit. Ils prévoyaient de construire la scène du concours de chant début avril, et une décision devait donc être prise avant le début de la construction.

Cependant, le mercredi 18 mars, ils ont décidé de retirer le concours annuel de chanson.

L’Eurovision a annoncé: “La santé des artistes, du personnel, des fans et des visiteurs, ainsi que la situation aux Pays-Bas, en Europe et dans le monde, est au cœur de cette décision.”

Où se déroule l’Eurovision 2020?

La 65e Eurovision se tiendra à Rotterdam, aux Pays-Bas. Comme les Pays-Bas viennent d’interdire les rassemblements publics de plus de 100 personnes, il est logique d’annuler l’événement.

Beaucoup de choses planent sur les événements mondiaux qui devraient avoir lieu en 2020, comme les Jeux olympiques de Tokyo. Aucune décision n’a encore été prise au sujet de ces événements, car beaucoup espèrent que la situation pandémique actuelle sera maîtrisée l’été prochain.

Cependant, alors que le nombre d’infectés dépasse maintenant les 150 000, il semble que cela va prendre beaucoup plus de temps au monde pour contrôler Covid-19.

