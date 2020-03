L’événement de charité Twitch pour unir la musique et les joueurs contre le coronavirus

En ces jours où nous ne savons pas ce qu’il adviendra des concerts en direct en raison de la contingence du monde due au coronavirus, des milliers d’artistes ont décidé de donner des concerts via le streaming, profitant du fait que la technologie nous unit ces temps. Ici, nous vous avons parlé de nombreux musiciens qui tirent au sort pour rester en contact avec leurs fans et d’autres comme Elton John qui prévoient des performances virtuelles pour des œuvres caritatives et maintenant Twitch a décidé de se joindre à faire de même.

La plate-forme populaire pour le streaming en direct fait maintenant sa part, bien que ce qu’ils prévoient soit quelque chose que nous n’avons pas vu à ce jour. Ce 26 mars, ils ont annoncé qu’ils prendraient le monde Aide Twitch Stream, un événement dans qui prévoient de réunir des musiciens, des athlètes et des personnalités du monde des joueurs avec un objectif commun, divertir de nombreuses personnes à travers le monde et en même temps aider à combattre le coronavirus.

Twitch Stream Aid sera mis en ligne le 28 mars à 9h PT.

Des stars du monde de la musique, des jeux et des sports se réunissent au profit du Fonds de réponse solidaire COVID-19 pour l’OMS.

Voir la gamme complète et en savoir plus: https://t.co/dBUjviw9gL pic.twitter.com/3E1zViJQSi

– Twitch (@Twitch) 26 mars 2020

À partir de ce samedi 28 mars, la transmission commencera, et au sein de la programmation musicale qui sera présente, nous avons pratiquement tout et pour tous les goûts, en tant que personnalités telles que Joe Jonas, Diplo, Barry Gibb des Bee Gees, Die Antwoord, Steve Aoki ainsi que les membres de gangs de la taille de Cage The Elephant, Empire of the Sun, Bastille, Silversun Pickups, The Chainsmokers, OneRepublic, Young The Giant, The Lumineers, The Chainsmokers et de plus.

Comme si cela ne suffisait pas et en plus des performances musicales, il y aura d’autres événements pour tous ceux qui aiment les jeux vidéo comme les tournois avec des célébrités jouant à Fortnite et Uno (oui, nous venons de découvrir qu’il y a des tournois de ce jeu qui ont détruit les amitiés et les familles) ainsi que des athlètes comme la star de la Formule 1 Lando Norrisle golfeur Greg Norman et le cornerback de la NFL Richard Shema jouer les uns avec les autres.

Comme nous l’avons dit précédemment, cet événement est bénéfique, parce que tous les bénéfices et dons que Twitch obtient de l’émission iront directement au Fonds de réponse de solidarité COVID-19 que l’Organisation mondiale de la santé a. Et si vous ne voulez pas trop voir l’événement et que vous voulez aider, tout au long de cette semaine, la communauté sur la plateforme pourra contribuer à cette noble cause.

Si vous voulez mettre votre granit et lancer des spectacles assez intéressants, vous pouvez voir le Twitch Stream Aid commençant à 10 heures du matin ce samedi 28 mars juste ICI.