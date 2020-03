L’évolution passionnante de l’album des tentations

L’indice était dans le titre. Psychedelic Shack est l’album qui a terminé Les tentations’Transition vers un son plus expérimental, fortement influencé par le rock psychédélique et par leur producteur aventureux, Norman Whitfield. Il a été publié par Motown le 6 mars 1970.

Cette progression avait commencé avec la sortie fin 1968 de le single «Cloud Nine», un hit n ° 2 du R&B aux États-Unis, suivi de «Run Away Child, Running Wild» au début de la nouvelle année. Peu de temps après que l’album Cloud Nine soit apparu en février 69, ce nouveau single est allé en haut de la liste des soul et a montré hors de tout doute que les Tempts emmenaient leurs fans avec eux, dans ce voyage de leur son Tamla traditionnel vers un son plus moderne. style reflétant les saveurs rock de la journée.

Cela dit, le Cloud Nine LP avait encore beaucoup de matériel Temptations à l’ancienne; c’est la collaboration de Puzzle People avec Whitfield, plus tard en 1969, qui a poursuivi la transition, abritant les grands succès ‘Don’t Let The Joneses Get You Down’ et le énorme crossover “Je ne peux pas être le suivant”, qui a dépassé les sondages R&B et pop.

Ensuite, le single «Psychedelic Shack», écrit par Whitfield avec son partenaire habituel Barrett Strong, a montré le groupe quittant les années 1960 dans sa forme la plus groovy. Tout le groupe a joué dans sa voix, avec une partie de basse notable pour Otis Williams et une touche futuriste à la fois pour la chanson et la production.

L’album, entièrement écrit par Whitfield et Strong, était tout aussi aventureux. Avec Dennis Edwards et Eddie Kendricks partageant les voix principales, il est sorti pendant que «Shack» montait dans les charts en simple. C’était son seul single, mais c’était aussi l’album qui contenait la version Tempts de War, la chanson que Berry Gordy célèbre détourné dans le chemin d’Edwin Starr en tant que single en raison de ses paroles socialement conscientes et potentiellement controversées. L’album comprenait également «Promenez-vous dans votre esprit» et «Vous créez votre propre paradis et enfer ici sur Terre».

Même si les Temptations ont raté cette gloire des singles «War», alors que la version de Starr grimpait dans les charts du monde entier, l’album Psychedelic Shack est devenu un autre succès assuré. À la mi-avril 1970, il commençait une course de quatre semaines au sommet du graphique R&B, et atteignit le n ° 9 sur l’enquête pop.

