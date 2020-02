Lewis Capaldi confirmé pour Reading & Leeds Festival 2020

Lewis Capaldi fait partie des derniers numéros confirmés pour la programmation de Reading & Leeds Festival 2020.

Les festivals de cette année auront lieu du 28 au 30 août. Stormzy, Liam Gallagher et Rage Against The Machine seront les grands titres des trois jours.

Lewis Capaldi est le dernier grand nom à rejoindre le projet de loi croissant de Reading & Leeds. Il jouera à Reading le vendredi 28 août juste avant Migos, avant de se rendre à Leeds pour se produire sur la scène principale le lendemain, 29 août.

Dix autres numéros ont également été ajoutés à la programmation aujourd’hui (28 février), avec The Subways, Ms Banks, MoStack, L Devine, Cleopatrick, Belako, JAUZ, 100 Gecs, Koven et Sofi Tukker, tous confirmés pour les festivals de cette année. .

D’autres actes devraient être annoncés prochainement. Les billets de week-end et de jour pour Reading et Leeds 2020 sont en vente maintenant. Visitez l’événement site officiel pour plus d’informations.

Ailleurs dans l’actualité de Lewis Capaldi, la jeune star écossaise montante a récemment vendu deux spectacles à l’O2 de Londres, les 2 et 4 octobre.

“Nous venons de vendre 2 nuits à l’O2 Arena de Londres en 1 seconde”, a écrit Capaldi en remerciement à ses fans. «20 000 d’entre nous chaque nuit f_k. Je n’ai pas de mots. Merci beaucoup à vous tous.”

Le chanteur a ajouté un deuxième rendez-vous à Londres après que les billets pour le premier spectacle aient été récupérés en quelques secondes. Le deuxième spectacle a ensuite été vendu au même rythme.

Les concerts se joindront aux dates déjà annoncées de Capaldi pour la mise en scène de l’initiative de santé mentale LIVELIVE, qui vise à fournir un soutien en santé mentale aux fans “qui aiment la musique live, mais souffrent d’anxiété et / ou de crises de panique dans des environnements de concert occupés.”

Chaque billet pour la prochaine tournée de Capaldi comprend un don de 50p destiné à «fournir une équipe pleinement qualifiée sur des sites qui sont parfaitement formés et qualifiés pour aider à la panique, à l’anxiété ou à toute autre question d’ordre général sur la santé mentale que les fans peuvent avoir».

Capaldi a également remporté deux BRIT Awards – du meilleur nouvel artiste et chanson de l’année – lors de la cérémonie de 2020 plus tôt ce mois-ci.

Écoutez le meilleur de Lewis Capaldi sur Apple Music et Spotify.