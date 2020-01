Lewis Capaldi et Sam Fender parmi les nominés aux BRIT Awards 2020

Lewis Capaldi, Sam Fender, Charli XCX et Bruce Springsteen figurent parmi les stars en lice pour les BRIT Awards 2020, a-t-il été révélé.

Les nominations ont été annoncées le 11 janvier dans une émission télévisée spéciale présentant une programmation de Mabel, Aitch, Freya Ridings, Dermot Kennedy et Liam Payne. Les gagnants seront dévoilés le mois prochain lors de la cérémonie annuelle de remise des prix, qui doit avoir lieu au London O2 le 18 février.

Lewis Capaldi et Dave sont les artistes les plus nominés pour les 2920 BRIT Awards, avec quatre hochements de tête chacun. Le chanteur ‘Someone You Loved’ et le rappeur ‘Location’ sont tous deux récompensés dans les catégories Male Solo Artist of the Year, Song of the Year, Best New Artist et MasterCard Album of the Year.

Ailleurs, Sam Fender est en lice pour le meilleur nouvel artiste, où il affrontera Aitch, Mabel, Lewis Capaldi et Dave. Stormzy et Mabel ont chacun trois nominations.

Jack Whitehall a déjà été confirmé pour revenir pour la troisième fois pour accueillir les BRIT Awards 2020, tandis que le premier vainqueur de l’événement de cette année a été annoncé le mois dernier. Celeste a été nommée BRIT Gagnant de l’étoile montante pour 2020, après avoir été nominé aux côtés de Joy Crookes et Beababadoobee.

La liste complète des nominés pour les BRIT Awards 2020 est la suivante:

Artiste solo masculin de l’année:

Dave

Harry Styles

Lewis Capaldi

Michael Kiwanuka

Stormzy

Artiste solo féminine de l’année:

Charli XCX

FKA Twigs

Freya Ridings

Mabel

Mahalia

Chanson de l’année:

AJ Tracey – «Ladbroke Grove»

Calvin Harris et Rag’n’Bone Man – «Géant»

Dave feat. Burna Boy – «Emplacement»

Ed Sheeran feat. Justin Bieber – «Je m’en fiche»

Lewis Capaldi – «Quelqu’un que vous aimiez»

Mabel – «Ne m’appelle pas»

Mark Ronson feat. Miley Cyrus – «Rien ne se brise comme un cœur»

Sam Smith feat. Normani – «Danser avec un étranger»

Stormzy – «Vossi Bop»

Tom Walker – «Juste toi et moi»

Groupe de l’année:

Jeu froid

Bastille

Apporte-moi l’horizon

D-Block Europe

Poulains

Meilleur nouvel artiste:

Aitch

Dave

Lewis Capaldi

Mabel

Sam Fender

Artiste solo masculin international:

Bruce Springsteen

Burna Boy

Post Malone

Tyler le créateur

Dermot Kennedy

Artiste solo féminine internationale:

Ariana Grande

Billie Eilish

Camila Cabello

Lana del Rey

Lizzo

Album Mastercard de l’année:

Dave – «Psychodrame»

Harry Styles – «Fine Line»

Lewis Capaldi – «Divinement sans inspiration dans une mesure infernale»

Michael Kiwanuka «- Kiwanuka»

Stormzy – «Heavy Is The Head».

Écoutez le meilleur de Lewis Capaldi sur Apple Music et Spotify.