Lewis Capaldi lance une initiative de santé mentale vivante

Lewis Capaldi a lancé «Livelive», un nouveau programme de santé mentale conçu pour aider les fans à assister à ses émissions avec des attaques de panique et de l’anxiété sociale.

L’initiative a été mise en place après l’étoile écossaise a reçu des messages de fans le remerciant d’avoir parlé franchement de sa propre expérience des attaques de panique lors des interviews.

Avant sa dernière tournée au Royaume-Uni, qui a débuté à l’O2 Apollo de Manchester le lundi 2 mars, la star et son équipe ont fondé «Livelive» afin de soutenir ceux qui assisteraient aux spectacles qui en auraient besoin.

Le programme “ Livelive ” fournit un service d’assistance par e-mail que les fans peuvent utiliser pour se renseigner sur les installations sur place avant un spectacle, tandis que lors des concerts, il y aura un service d’assistance avec des informations sur les ressources pour aider à long terme, un espace calme pour ceux qui souffrent d’anxiété et de crises de panique de se rassembler, et le personnel médical et les professionnels de la santé mentale formés disponibles pour donner des soins supplémentaires.

Capaldi affichera également des points de rencontre pour que les participants puissent trouver des copains de concert sur son Instagram une heure avant l’ouverture des portes. S’adressant à The Guardian, le co-fondateur Jack Williamson a déclaré: “Les gens disaient:” Je vous remercie – je me sens moins seul. “Ou,” J’ai une anxiété sociale et cela m’a empêché de venir à vos émissions. “Une personne sur 10 a l’anxiété, et nous avons vu qu’il nous était possible de fournir ce soutien aux gens. »

Il a ajouté que l’équipe «Livelive» espérait que le soutien en santé mentale lors des concerts deviendrait la norme à l’avenir.

Des bénévoles d’organisations de santé mentale locales à chaque spectacle sont invités à participer au programme «Livelive» chaque nuit, tandis que 50 p. Ont été ajoutés au coût de chaque billet pour lever des fonds. Tout financement supplémentaire requis est fourni par la nouvelle initiative.

Williamson a déclaré que des discussions étaient en cours avec des lieux, des promoteurs et d’autres musiciens au Royaume-Uni et aux États-Unis sur l’adoption d’initiatives similaires pour leurs tournées et spectacles. “En fin de compte, je me fiche de qui le fait tant que cela est fait”, a-t-il déclaré. «Dans un monde idéal, ce soutien serait disponible à tout endroit. Même si cela n’aide qu’une seule personne, cela en vaut la peine. »

Les dates de tournée restantes de Lewis Capaldi sont les suivantes:

8 – Dublin, 3Arena

9 – Dublin, 3Arena

11 – Cardiff, Motorpoint Arena

12 – Londres, SSE Arena Wembley

13 – Londres, SSE Arena Wembley

15 – Aberdeen, P&J Live.

