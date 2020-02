Lewis Capaldi, Mabel et Billie Eilish mènent les BRIT Awards 2020

Les BRIT Awards 2020 ont eu lieu ce soir le 18 février à l’O2 Arena de Londres, avec Lewis Capaldi, Mabel et Billie Eilish parmi les grands gagnants de la soirée.

En plus de remporter le prix de la femme artiste solo internationale, Eilish a interprété pour la première fois son nouveau thème Bond «No Time To Die», aux côtés de son frère Finneas et des invités spéciaux Hans Zimmer et Johnny Marr.

Après sa performance obsédante, Eilish a prononcé un discours d’acceptation émotionnelle après avoir battu Lizzo, Lana Del Rey, Ariana Grande et Camilla Cabello, et les avoir qualifiées de «la seule raison pour laquelle j’existe».

«Je me suis senti très détesté récemment. Et quand j’étais sur scène et que je vous voyais tous me sourire… ça m’a vraiment donné envie de pleurer. Et je veux pleurer maintenant, alors merci. »

Ce fut le premier prix BRIT pour l’auteur-compositeur-interprète de 18 ans. Eilish n’était pas le seul artiste à avoir fait tourner les têtes mardi soir. Mabel a lancé les débats de la soirée avec une interprétation stellaire de sa chanson à succès «Don’t Call Me Up» et a ensuite remporté le prix de la meilleure artiste solo féminine, 30 ans jour pour jour que sa mère Neneh Cherry a remporté les BRIT Awards.

L’autre grand gagnant de la soirée était le ballade écossais Lewis Capaldi, qui a remporté le prix du meilleur nouvel artiste et chanson de l’année pour son Numéro 1, «Quelqu’un que vous aimiez».

L’auteur-compositeur-interprète effacé a également profité de l’occasion pour partager la véritable histoire derrière la chanson à succès.

“Contrairement à la croyance populaire, beaucoup de gens pensent que cette chanson parle de mon ex-petite amie que vous pouvez voir tous les soirs sur Love Island”, a-t-il ajouté, faisant référence au concurrent de l’émission ITV2, Paige Turley.

“Il s’agit en fait de ma grand-mère, qui est malheureusement décédée il y a quelques années. Et j’espère que dieu qu’ITV ne la contactera pas pour participer à une émission de télé-réalité », a-t-il plaisanté.

Cette année évènement annuel a marqué le 40e anniversaire des BRIT Awards, qui ont été une fois de plus animés par le comédien Jack Whitehall.

Parmi les autres grands gagnants de la soirée, citons Stormzy pour Male Solo Artist, Foals pour le meilleur groupe, Dave’s Psychodrama pour l’Album de l’année, Tyler The Creator pour International Male Solo Artist et la chanteuse de R&B Celeste pour Rising Star.

Consultez la liste complète des gagnants ci-dessous.

Artiste solo féminin

Charli XCX

FKA Twigs

Freya Ridings

Mabel – GAGNANTE

Mahalia

Artiste solo masculin

Dave

Harry Styles

Lewis Capaldi

Michael Kiwanuka

Stormzy – GAGNANT

Album de l’année

Dave: Psychodrama – GAGNANT

Harry Styles: Fine Line

Lewis Capaldi: Divinement sans inspiration dans une mesure infernale

Michael Kiwanuka: Kiwanuka

Stormzy: Heavy est la tête

Meilleur nouvel artiste

Aitch

Dave

Lewis Capaldi – GAGNANT

Mabel

Sam Fender

Meilleur groupe

Jeu froid

Bastille

Apporte-moi l’horizon

D-Block Europe

Poulains – GAGNANT

Artiste solo féminine internationale

Ariana Grande

Billie Eilish – GAGNANTE

Camila Cabello

Lana del Rey

Lizzo

Artiste solo masculin international

Bruce Springsteen

Burna Boy

Post Malone

Tyler, le créateur – GAGNANT

Dermot Kennedy

Chanson de l’année

AJ Tracey – Ladbroke Grove

Calvin Harris et Rag’n’Bone Man – Géant

Dave feat. Burna Boy – Lieu

Ed Sheeran feat. Justin Bieber – Je m’en fiche

Lewis Capaldi – Quelqu’un que vous aimiez – GAGNANT

Mabel – Ne m’appelle pas

Mark Ronson feat. Miley Cyrus – Rien ne se brise comme un cœur

Sam Smith feat. Normani – Danser avec un inconnu

Stormzy – Vossi Bop

Tom Walker – Juste toi et moi

Producteur de l’année

Fred à nouveau… – GAGNANT

Étoile montante

Joy Crookes

Celeste – GAGNANT

Beabadoobee