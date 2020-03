Lewis Capaldi taquine la série de chansons d’anniversaire avec la couverture de Chemical Brothers

YouTube lance une nouvelle série originale intitulée Birthday Song, qui mettra en vedette des artistes musicaux interprétant des reprises du single n ° 1 du jour de leur naissance. La série sort le 24 mars, mais YouTube vient de sortir un teaser de leur premier épisode, qui met en vedette Lewis Capaldi couvrant «Setting Sun» des Chemical Brothers et Noel Gallagher.

Capaldi est né le 7 octobre 1996 à Glasgow, en Écosse, lorsque le single n ° 1 des charts britanniques était ‘Setting Sun’ des rois electronica The Chemical Brothers, avec des voix de Noel Gallagher d’Oasis – décidément deux des plus grandes stars du les ondes à l’époque. C’est une tournure ironique du destin, étant donné que l’auteur-compositeur-interprète écossais et Gallagher se sont publiquement disputés dans le passé.

Cela étant dit, Capaldi semble prendre sa mission avec un grain de sel et un bon sens de l’humour, en disant: “J’étais vraiment bon en couverture, donc ça va être intéressant”, ajoutant: “La seule personne qui est ne va pas aimer c’est probablement Noel Gallagher ».

‘Setting Sun’ est le premier single du deuxième album studio des Chemical Brothers, 1997 Creusez votre propre trou. La piste était très expérimentale, établissant de larges comparaisons avec “Tomorrow Never Knows” des Beatles, qui a fermé leur LP de 1966, Revolver. Capaldi, qui est plus connu pour ses chansons dépouillées émotionnellement, comme son hit en tête de liste, “Someone You Loved”, devrait offrir une interprétation intéressante de sa chanson d’anniversaire.

Dans une interview accordée à Deadline plus tôt dans la journée, Luke Hyams, responsable des originaux de YouTube en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique, a proposé un teaser, décrivant le rendu de Capaldi comme “lent et triste”.

Hyams a ajouté que Birthday Song, «nous permet d’avoir un artiste qui fait quelque chose de complètement différent de ce que nous avons vu auparavant, de créer un nouveau morceau de musique inattendu, d’apprendre quelque chose de nouveau sur leur processus créatif… J’ai été fasciné d’entendre le début histoire d’un artiste. Je suis intéressé par la façon dont leurs parents se sont rencontrés, ce qui se passait dans le monde au moment de leur conception et à quoi ressemblait leur jeunesse. Ce format nous permet de faire exactement cela ».

En plus de couvrir la performance de Capaldi de “Setting Sun”, Birthday Song offrira également un aperçu de l’éducation du lauréat du Brit Award et de ses premières obsessions musicales. Les commentaires de la famille de Capaldi, y compris son frère aîné musicalement inclus, sont également entrecoupés.

Capaldi, qui est actuellement en tournée mondiale pour soutenir ses débuts les plus vendus, Divinely Uninspired to a Hellish Extent, devrait jouer deux soirées à guichets fermés à la SSE Arena Wembley demain soir et vendredi.

