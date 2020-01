L’ex-batteur d’agneau de Dieu Chris Adler rend hommage à Neil Peart: «Il a défini et continue de définir le rôle du batteur»

Ancien AGNEAU DE DIEU le batteur Chris Adler a rendu hommage à Neil Peart, décédé le 7 janvier à Santa Monica, en Californie, après une bataille de trois ans contre le glioblastome, une forme agressive de cancer du cerveau. L’emblématique SE RUER le batteur avait 67 ans.

Plus tôt aujourd’hui, Adler a publié le message suivant à BLABBERMOUTH.NET: “J’étais un petit gosse. Je ne connaissais pas la musique. J’ai fait du vélo BMX et j’ai essayé de marquer avec le poussin de la hanche (nom supprimé).

“Ma maman, qui est récemment décédée (le jour de mon anniversaire à ma naissance) m’a construit un half-pipe dans la cour arrière. C’était légitime. 11 ‘avec 18” de vert. Elle était rad. Elle a également mis une chaîne dessus la nuit pour que les connards comme moi ne la patinent pas et ne mettent pas en danger son assurance habitation. Poussin intelligent.

“Quoi qu’il en soit … Alors que je me débattais pour essayer d’être le prochain Tony Hawk, J’ai fait venir des amis avec des cassettes sympas à mettre dans ma boombox. En même temps, un gamin sur la route qui a fait le truc de BMX, mais pas le truc de patinage a reçu un kit de batterie doux de ses parents. Il voulait absolument tout apprendre SE RUER. Ouais, à ce moment-là, j’avais entendu des rumeurs. “Mec … comme … mec … tu dois vérifier ça.” Je m’en fichais. Je ne le fais toujours pas.

“Je n’ai jamais voulu jouer de la batterie. Je voulais jouer de la guitare comme Dave Mustaine, puis sortir et patiner et surtout atterrir un poussin rad. Mais quelque chose de coincé dans ces morceaux.

«Je suis toujours revenu à des choses plus lourdes. Du point de vue audio, pour moi, c’était tuer ou être tué. SE RUER ne cadrait pas … mais en quelque sorte … c’était rad.

“De quoi diable parlent-ils? C’est bizarre. Mec … wow … ce batteur est malade.

“Je ne me suis jamais rencontré Neil et je suis content de ne pas l’avoir fait.

«On m’a souvent demandé si je me considérais comme à son niveau. Ce n’est pas la bonne question et toute réponse est sans importance.

«Seul, il a défini et continue de définir le rôle du batteur. Son rayonnement, tel que décrit ci-dessus, est incomparable et indéfinissable. À bien des égards, il m’a mis au défi et m’a montré à bien des égards comment.

“Je n’ai jamais écouté SE RUER tout cela souvent, mais c’est incontournable dans mon métier.

“Il me manquera.

“Je vous remercie, Neil. “

AGNEAU DE DIEU voies officiellement séparées avec Chris en juillet. Son remplaçant est Art Cruz, qui a déjà joué avec DENT et VENTS DE PESTEet rempli pour Adler sur plusieurs AGNEAU DE DIEU visites en 2018 et 2019.

Quand Adlerest absent de AGNEAU DE DIEULa tournée d’été 2018 a été annoncée pour la première fois, il a publié un communiqué affirmant qu’il avait subi une thérapie physique et professionnelle pour les blessures qu’il avait subies dans un accident de moto.

En plus de AGNEAU DE DIEU, Adler a joué de la batterie avec un certain nombre d’artistes de métal, y compris MEGADETH, NITRO, SCIENCE EFFACÉE et PROTÉGER LE HÉROS.

En 2018, Adler a lancé une agence de gestion, Kintsugi Management. Moins d’un an, la société travaille actuellement avec deux groupes: TRAHISSANT LES MARTYRS de France et DYSCARNATE du Royaume-Uni.

