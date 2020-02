L’ex batteur de Black Crowes Steve Gorman revient sur la façon dont Napster a changé l’industrie de la musique

Dans une nouvelle interview avec 98.1 The Max, ancien LES CROWES NOIRES le batteur Steve Gorman rappelé la première fois qu’il a trouvé notre Napster, le service de partage de fichiers pionnier qui a déclenché le piratage sur le marché du disque et a déclenché le cataclysme qui a provoqué une baisse des revenus mondiaux.

Il a dit (voir la vidéo ci-dessous): “LES CROWES NOIRES est sorti au dernier souffle de l’ancienne industrie, l’entreprise. Mais ce que nous avons réalisé, c’est que tous les deux ou trois ans, cela a toujours changé. Il n’y avait pas la composante technique, mais en ce qui concerne le fonctionnement, chaque domaine évolue à tout moment. Regardez la radio, regardez la médecine – regardez n’importe quoi. Et donc l’industrie de la musique, il est facile de dire: «Eh bien, les années 90 étaient cool à cause de cela. Mais à l’intérieur de cela, cela changeait – juste les changements de ce qui était cool, sans parler de ce qui se passe dans les coulisses.

“Je me souviens de la première fois que j’ai entendu le mot ‘Napster“, at-il poursuivi.” Il y a eu une conférence téléphonique avec le groupe. Je suis chez mon frère à Baltimore. J’entre et je prends l’appel, et notre manager, Pete [[Angélus], et le groupe, nous parlons tous: «D’accord, nous avons une liste de contrôle. Descendons ces choses. Cette. Cette. Cette.’ Et il dit: «Oh, au fait, je veux te dire quelque chose. Il y a cette chose appelée Napster. Quelqu’un en a-t-il entendu parler? Nous sommes tous comme ‘Non’. Il dit: “Eh bien, d’accord, il y a des fichiers en ligne de chansons.” Et nous nous demandons: «Qu’est-ce que cela signifie? Que voulez-vous dire par «un fichier en ligne»? » Nous ne savons rien. Nous sommes tous des luddites. Et il dit: «Les gens peuvent télécharger des chansons et ils ne les paient pas». C’était comme dire: «Un homme va aller sur la lune». Nous disons: «Ce n’est pas possible. Que voulez-vous dire? Ça ne peut pas marcher. Et il nous l’a expliqué. Et je me souviens avoir pensé: “Qu’allons-nous faire à ce sujet?” Et il dit: «Nous n’allons rien y faire. Nous allons nous adapter et réaliser que nous entrons dans un nouveau royaume. Et il dit: «C’est la fin du monde tel que nous le connaissons. Les choses seront accessibles aux gens et ils trouveront toujours un moyen de les contourner. Et je me souviens qu’il a dit: «Les gens volent la télévision par câble. Il y a toujours un moyen de contourner. Et je suis descendu du téléphone et j’ai pensé: “C’est vraiment bizarre.” “

Gorman a ajouté: “Mon neveu Jeff, qui à l’époque avait neuf ou dix ans, et il est maintenant dans un groupe incroyable appelé LUMIÈRE ILLITÉRÉE… Je suis descendu au sous-sol, et il a un ordinateur là-bas et tout. C’est en 1999 ou 2000 – quand est-ce Napster vraiment frappé? Vers cette époque. Et j’ai dit: “ Hé, avez-vous déjà entendu parler d’une chose appelée Napster? Et il dit: “Oh, oui.” Je dis: “L’utilisez-vous?” Il dit: “Ouais.” Je dis “Montre-moi”. Et il le tire. Et puis il dit: «Ce sont toutes les chansons que j’ai. Et il était toujours dans la musique. Et il a juste des centaines de chansons. Et je dis: «Vous avez tous ceux-là dans votre ordinateur. Vous ne les avez pas payés? Et il était, comme, ‘Pay for’ em? ‘

“Il faut une seconde à quelqu’un pour penser:” Pourquoi devrais-je payer pour cela? ” La minute où vous obtenez quelque chose gratuitement, vous ne l’achèterez plus jamais. C’est comme quand les promoteurs paient pour la maison. C’est comme: “Hé, nous mettons une foule dedans.” Si vous donnez à quelqu’un un billet gratuit pour un groupe, même s’il aime le spectacle, il n’achètera pas le prochain. C’est juste une chose générale. Si vous obtenez quelque chose gratuitement une fois, cela n’aura jamais de sens pour vous payer pour cela – presque toujours.

“Et j’ai regardé cet ordinateur et je l’ai regardé. Et puis il a dit: ‘Hé, Oncle Steve, avez-vous déjà entendu LES FRÈRES ALLMAN? Et je suis allé, ‘Ouais.’ Il dit: «Ils sont vraiment bons.» Et tout de suite, j’ai eu ces deux courants de pensée, qui étaient: «C’est flagrant et du vol. Ils devraient tuer ces gens. «Mon neveu de neuf ans aime LES FRÈRES ALLMAN maintenant? Comment aurait-il pu les entendre autrement? Et tout de suite, je me suis dit: «Eh bien, c’est une dualité de pensée et de sentiment». C’est, comme, le cheval est sorti de la grange. Oubliez ça, mec. Jeu terminé.”

Gorman, qui a sorti un livre, “Difficile à gérer: la vie et la mort des foules noires – un mémoire”, en septembre, a poursuivi en disant qu’il avait vu un impact presque immédiat sur ses propres moyens de subsistance Napster a été introduit pour la première fois dans le monde.

“Nous avions l’habitude d’obtenir ces choses appelées chèques de redevances chaque trimestre”, at-il dit. “Vous allez simplement dans la boîte aux lettres et retournez au catalogue. Voici un gros morceau d’argent. Parce que «Secouez votre argent» se vend toujours. Et «The Southern Harmony» se vend toujours. Et à partir de cet appel téléphonique sur Napster, je pense que j’en ai probablement reçu un autre, puis le suivant était beaucoup plus petit, puis plus petit, et en un an, ils ont juste arrêté. C’est, comme, pourquoi quelqu’un paierait-il pour un album qui a 10 ans? Cela est immédiatement devenu fou pour les gens. “

Il a poursuivi: “Nous parlons de technologie. Regardez 15 ans plus tard. C’est avant Youtube, c’est avant Mon espace, c’est avant que quiconque partage de la musique n’importe où. Vous le téléchargez simplement à partir d’un seul site. Mais vous pouvez juste voir: «D’accord, c’est le premier domino. Et c’est juste fait. “

Gorman n’est pas impliqué dans LES CROWES NOIRESLa prochaine tournée de retrouvailles, qui doit débuter le 17 juin à l’Amphithéâtre Austin360 d’Austin à Austin, se terminera le 19 septembre au Forum de L.A. Chris et Rich Robinson sera une toute nouvelle gamme de LES CROWES avec Sans terre guitariste Isaiah Mitchell, ancien BANDE DE CAMIONS TEDESCHI bassiste Tim Lefebvre de même que UNE FOIS ET UNE FUTURE BANDE membres Joel Robinow sur les claviers et Raj Ojha sur des tambours.

Photo gracieuseté de Westwood One